Верховный суд отказался отменить приговор осужденным за убийство Бориса Немцова

Верховный суд, рассмотрев апелляцию осужденных по делу об убийстве политика Бориса Немцова, принял решение отменить назначенные им штрафы в 100 тысяч рублей. В остальном приговор оставлен в силе.

Жалоба в Верховный суд была подана адвокатами Хамзата Бахаева, Анзора и Шадида Губашевых, Заура Дадаева и Темирлана Эскерханова, которых Московский окружной военный суд приговорил к разным срокам лишения свободы по делу об убийстве Немцова.

Адвокаты осужденных просили отменить приговор и направить дело на пересмотр со стадии отбора присяжных. По мнению адвокатов, в ходе рассмотрения дела было допущено множество процессуальных нарушений, которые являются основанием для отмены вердикта.

На отмене приговора и возврате дела в прокуратуру настаивала и семья Немцова. Как сообщила дочь Немцова Жанна, семья политика считает, что обвинение должно быть предъявлено по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), а не по статье 105 УК РФ (убийство).