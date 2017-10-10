Коньков ушел в отставку с формулировкой «по собственному желанию».

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова. Об этом объявлено 10 октября.

Павел Коньков возглавлял Ивановскую область с 2013 года, срок его полномочий истекал в 2019 году.

Воскресенский работал в Минэкономразвития с 2008 по 2012 годы, а затем с 2014 года. В 2012–2014 годах он был заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Отставка губернатора Ивановской области стала уже десятой сменой главы региона за две недели.