Путин отправил в отставку губернатора Ивановской области

Президент России
08:22, 10 октября 2017
Надежный источник

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова. Об этом объявлено 10 октября.

На пост временно исполняющего обязанности губернатора назначен замминистра экономического развития Станислав Воскресенский.

Коньков ушел в отставку с формулировкой «по собственному желанию».

Павел Коньков возглавлял Ивановскую область с 2013 года, срок его полномочий истекал в 2019 году.
Воскресенский работал в Минэкономразвития с 2008 по 2012 годы, а затем с 2014 года. В 2012–2014 годах он был заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.
Отставка губернатора Ивановской области стала уже десятой сменой главы региона за две недели.

Массовые отставки губернаторов

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме