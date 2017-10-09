Губернатор Омской области ушел в отставку. Его сменил депутат от «Справедливой России»

Виктор Назаров руководил Омской областью с 2012 года.

Александр Бурков стал депутатом Госдумы в 2007 году. Затем его дважды переизбирали в парламент. Бурков является первым заместителем руководителя фракции «Справедливой России».

Бурков — единственный член «Справедливой России» на посту главы региона. В 2013–2016 годах Забайкальским краем руководил выдвинутый этой партией Константин Ильковский.