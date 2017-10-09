Губернатор Омской области ушел в отставку. Его сменил депутат от «Справедливой России»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Омской области Виктора Назарова.
Исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков.
Виктор Назаров руководил Омской областью с 2012 года.
Александр Бурков стал депутатом Госдумы в 2007 году. Затем его дважды переизбирали в парламент. Бурков является первым заместителем руководителя фракции «Справедливой России».
Бурков — единственный член «Справедливой России» на посту главы региона. В 2013–2016 годах Забайкальским краем руководил выдвинутый этой партией Константин Ильковский.