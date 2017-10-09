Генпрокуратура Украины назвала заказчиком убийства Вороненкова бывшего мужа Максаковой

Следствие установило всех участников убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, включая заказчика преступления, объявил глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко.
По данным украинских правоохранительных органов, заявил Луценко, убийство Вороненкова заказал «подконтрольный ФСБ России криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой».
Информацию о «фактическом заказчике», сказал генпрокурор Украины, «получило главное управление разведки министерства обороны Украины и подтвердило следствие прокуратуры» Киева.
Прокуратура, добавил Луценко, готова передать дело об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ в суд.
Украина направит России запрос на экстрадицию Тюрина, сообщил генпрокурор.
Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Убийца, которого опознали как бывшего бойца Нацгвардии Украины Павла Паршова, был застрелен охранником бывшего депутата.
Власти Украины назвали убийство Вороненкова актом терроризма со стороны России. В Кремле, в свою очередь, возложили вину за гибель Вороненкова на Украину.
Расследование убийства Вороненкова ведут как украинские, так и российские правоохранительные органы.
Владимир Тюрин в 2005 году был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Испании в рамках дела «русской мафии», занимавшейся отмыванием нелегальных доходов.
В 2012 году генпрокуратура РФ отказалась экстрадировать Тюрина в Испанию на основании наличия у него российского гражданства. Тюрин, находившийся под домашним арестом во время рассмотрения запроса Испании на экстрадицию, был отпущен на свободу.
Тюрин считается соратником Захария Калашова (Шакро Молодой), который в июле 2016 года был задержан по делу о вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы ресторана Elements в Москве. Калашову предъявили обвинения по статье о создании преступного сообщества.
Также в июле в Москве были задержаны высокопоставленны сотрудники Следственного комитета, которых обвинили в попытке получить взятку у Калашова за прекращение уголовного дела в отношении его соратника Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец, задержанного за вымогательство у владелицы Elements.