Генпрокуратура Украины назвала заказчиком убийства Вороненкова бывшего мужа Максаковой

Информацию о «фактическом заказчике», сказал генпрокурор Украины, «получило главное управление разведки министерства обороны Украины и подтвердило следствие прокуратуры» Киева.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Убийца, которого опознали как бывшего бойца Нацгвардии Украины Павла Паршова, был застрелен охранником бывшего депутата.

Власти Украины назвали убийство Вороненкова актом терроризма со стороны России. В Кремле, в свою очередь, возложили вину за гибель Вороненкова на Украину.

Расследование убийства Вороненкова ведут как украинские, так и российские правоохранительные органы.

Владимир Тюрин в 2005 году был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Испании в рамках дела «русской мафии», занимавшейся отмыванием нелегальных доходов.

В 2012 году генпрокуратура РФ отказалась экстрадировать Тюрина в Испанию на основании наличия у него российского гражданства. Тюрин, находившийся под домашним арестом во время рассмотрения запроса Испании на экстрадицию, был отпущен на свободу.

Тюрин считается соратником Захария Калашова (Шакро Молодой), который в июле 2016 года был задержан по делу о вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы ресторана Elements в Москве. Калашову предъявили обвинения по статье о создании преступного сообщества.

Также в июле в Москве были задержаны высокопоставленны сотрудники Следственного комитета, которых обвинили в попытке получить взятку у Калашова за прекращение уголовного дела в отношении его соратника Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец, задержанного за вымогательство у владелицы Elements.