Бывший главред русского Forbes Эльмар Муртазаев возглавит журнал в Латвии и Эстонии

Meduza
17:08, 9 октября 2017
Надежный источник

Бывший главный редактор русского Forbes Эльмар Муртазаев возглавит латвийскую и эстонскую версии журнала. Об этом он сам рассказал «Медузе».

«Редакция будет работать на английском, то есть статьи будут писаться на английском (а иногда на русском) и лишь потом переводиться на латышский и эстонский. Эта схема отлично работает с Forbes в Финляндии. Из всех проблем, которые там есть, эта (трудности перевода) — самая маленькая. Про большие говорить не буду», — рассказал Муртазаев.

По словам медиаменеджера, ему интересно чем-то заняться не в России. В то же время он пообещал звать российских коллег писать тексты.

Работать Муртазаев будет в Риге, куда переедет после получения разрешения на работу вместе с семьей.

Эльмар Муртазаев руководил русским Forbes с конца 2013 года по начало 2016-го. Он уволился после того, как собственником стал российский бизнесмен Александр Федотов. После Forbes Муртазаев возглавлял РБК-ТВ, откуда ушел летом 2017 года после смены владельцев холдинга.
Forbes в Латвии и Эстонии издается компанией SK Mediju Grupa. В Латвии журнал издают с 2010 года, в Эстонии — с 2012-го.
Поправка. В первой версии новости говорилось, что русский Forbes купил бизнесмен Григорий Березкин. Это не так. Березкин купил РБК, а владельцем Forbes стал Александр Федотов.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме