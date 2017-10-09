Бывший главред русского Forbes Эльмар Муртазаев возглавит журнал в Латвии и Эстонии

Бывший главный редактор русского Forbes Эльмар Муртазаев возглавит латвийскую и эстонскую версии журнала. Об этом он сам рассказал «Медузе».

«Редакция будет работать на английском, то есть статьи будут писаться на английском (а иногда на русском) и лишь потом переводиться на латышский и эстонский. Эта схема отлично работает с Forbes в Финляндии. Из всех проблем, которые там есть, эта (трудности перевода) — самая маленькая. Про большие говорить не буду», — рассказал Муртазаев.

По словам медиаменеджера, ему интересно чем-то заняться не в России. В то же время он пообещал звать российских коллег писать тексты.

Работать Муртазаев будет в Риге, куда переедет после получения разрешения на работу вместе с семьей.