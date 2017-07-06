Управляющий директор телеканала РБК Эльмар Муртазаев покинет холдинг
Управляющий директор телеканала РБК Эльмар Муртазаев уволится из холдинга, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
По данным издания, Муртазаев планирует «уйти из журналистики и заняться собственным бизнесом». Подробностей о планах журналиста в публикации нет.
По мнению собеседников «Ведомостей», вслед за Муртазаевым холдинг могут покинуть и другие сотрудники телеканала.
Эльмар Муртазаев сообщил руководству холдинга о желании уволиться еще несколько месяцев назад, заявил «Ведомостям» гендиректор РБК Николай Молибог. Вопрос было решено отложить до завершения сделки по продаже холдинга; сейчас стороны «вернулись к этому вопросу, но финального решения нет». Сам Муртазаев также заявил газете, что решения «пока нет».
О планах Муртазаева и ряда других редакционных менеджеров покинуть РБК после продажи холдинга Березкину «Медузе» в июне рассказывали источники в издании.
[Новый владелец холдинга РБК Григорий] Березкин вовсе не настаивает на смене команды «РБК ТВ», утверждают собеседники «Ведомостей». Молибог также надеется сохранить эту редакцию, добавляют они.