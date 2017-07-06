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Управляющий директор телеканала РБК Эльмар Муртазаев покинет холдинг

Ведомости
17:27, 6 июля 2017
Требует подтверждения

Управляющий директор телеканала РБК Эльмар Муртазаев уволится из холдинга, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, Муртазаев планирует «уйти из журналистики и заняться собственным бизнесом». Подробностей о планах журналиста в публикации нет.

По мнению собеседников «Ведомостей», вслед за Муртазаевым холдинг могут покинуть и другие сотрудники телеканала.

Эльмар Муртазаев сообщил руководству холдинга о желании уволиться еще несколько месяцев назад, заявил «Ведомостям» гендиректор РБК Николай Молибог. Вопрос было решено отложить до завершения сделки по продаже холдинга; сейчас стороны «вернулись к этому вопросу, но финального решения нет». Сам Муртазаев также заявил газете, что решения «пока нет».

О планах Муртазаева и ряда других редакционных менеджеров покинуть РБК после продажи холдинга Березкину «Медузе» в июне рассказывали источники в издании.

[Новый владелец холдинга РБК Григорий] Березкин вовсе не настаивает на смене команды «РБК ТВ», утверждают собеседники «Ведомостей». Молибог также надеется сохранить эту редакцию, добавляют они.

Ведомости
Эльмар Муртазаев пришел на телеканал РБК в марте 2016 года. До этого он был главным редактором журнала Forbes.
В июне 2017 года Михаил Прохоров продал холдинг РБК бизнесмену Григорию Березкину. Березкин заявил, что не собирается влиять на редакционную политику холдинга.
Вскоре стало известно, что «Роснефть» заключит мировое соглашение с РБК, от которого требовала три миллиарда рублей из-за статьи об Игоре Сечине; по данным Republic, переговоры с «Роснефтью» вел именно Григорий Березкин.
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