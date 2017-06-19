Новый владелец РБК заявил, что не собирается влиять на редакционную политику

Григорий Березкин, купивший РБК, заявил, что не планирует влиять на редакционную политику медиахолдинга.

«Я вообще не собираюсь влиять на редакционную политику. Это такой ящик Пандоры, его один раз откроешь — и потом проблем не оберешься. У людей снижается мотивация, персональная ответственность», — заявил Березкин в интервью «Ведомостям».

Отвечая на вопрос издания, как он будет отвечать «уважаемым людям» на то, что журналисты РБК опять написали нехорошую историю про «Роснефть», Березкин заявил: «Есть редакция, есть [генеральный директор РБК Николай] Молибог, которые прекрасно держат эти удары, пусть с ними разговаривают».

Березкин также сообщил, что пока никаких кадровых изменений в РБК проводить не планирует. «Я постараюсь сработаться с этим коллективом», — заявил бизнесмен.