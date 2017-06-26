РБК согласился принести извинения «Роснефти» в обмен на отказ от иска
Обновление. На заседании суда 26 июня представители «Роснефти» объявили о заключении мирового соглашения, передает «Интерфакс».
РБК подпишет мировое соглашение с «Роснефтью» по поводу судебной тяжбы из-за статьи о главе компании Игоре Сечине. Соглашение будет подписано 26 июня на очередном заседании суда, рассказали неназванные источники Republic.
По информации издания, РБК готов принести извинения за публикацию, а «Роснефть» в ответ откажется от финансовых претензий. Один из собеседников Republic заметил, что переговоры с «Роснефтью» вел новый владелец РБК Григорий Березкин.
Официально РБК и «Роснефть» пока не прокомментировали возможное мировое соглашение.
В 2016 году «Роснефть» потребовала от РБК более 3 миллиардов рублей как компенсацию за статью, где сообщалось, что Сечин пытался влиять на правительство при продаже доли в компании британской BP.
Суд первой инстанции присудил «Роснефти» компенсацию 390 тысяч рублей, на апелляции в денежных требованиях было отказано. 23 марта 2017 года РБК опубликовал опровержение и стер часть сведений из исходного материала (копию текста разместили внизу статьи в рассказе о суде).
«Роснефть» посчитала, что РБК поглумилось над судебным решением и подала кассационную жалобу.