РБК согласился принести извинения «Роснефти» в обмен на отказ от иска

Обновление. На заседании суда 26 июня представители «Роснефти» объявили о заключении мирового соглашения, передает «Интерфакс».

РБК подпишет мировое соглашение с «Роснефтью» по поводу судебной тяжбы из-за статьи о главе компании Игоре Сечине. Соглашение будет подписано 26 июня на очередном заседании суда, рассказали неназванные источники Republic.

По информации издания, РБК готов принести извинения за публикацию, а «Роснефть» в ответ откажется от финансовых претензий. Один из собеседников Republic заметил, что переговоры с «Роснефтью» вел новый владелец РБК Григорий Березкин.

Официально РБК и «Роснефть» пока не прокомментировали возможное мировое соглашение.