«Роснефть»: мы пошли на мировую с РБК, потому что Прохоров продал холдинг

«Роснефть» отказалась от исковых претензий к РБК, потому что холдинг сменил собственника. Об этом 26 июня после утверждения мирового соглашения рассказал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Он заметил, что с момента выхода статьи о главе «Роснефти» Игоре Сечине в РБК сменилось не только руководство редакции, но и владелец. В такой ситуации, по словам Леонтьева, «нет никаких оснований наказывать людей, не имеющих к этому никакого отношения».

При этом в официальном пресс-релизе «Роснефти» мировое соглашение никак не связывают с перестановками в РБК. Там говорится, что «руководство холдинга РБК и все журналисты, вовлеченные в конфликт, признают, что сведения, являющиеся предметом иска, опубликованные в упомянутой выше статье, не соответствуют действительности».