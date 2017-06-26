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«Роснефть»: мы пошли на мировую с РБК, потому что Прохоров продал холдинг

ТАСС
15:51, 26 июня 2017
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«Роснефть» отказалась от исковых претензий к РБК, потому что холдинг сменил собственника. Об этом 26 июня после утверждения мирового соглашения рассказал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Он заметил, что с момента выхода статьи о главе «Роснефти» Игоре Сечине в РБК сменилось не только руководство редакции, но и владелец. В такой ситуации, по словам Леонтьева, «нет никаких оснований наказывать людей, не имеющих к этому никакого отношения».

При этом в официальном пресс-релизе «Роснефти» мировое соглашение никак не связывают с перестановками в РБК. Там говорится, что «руководство холдинга РБК и все журналисты, вовлеченные в конфликт, признают, что сведения, являющиеся предметом иска, опубликованные в упомянутой выше статье, не соответствуют действительности».

«Поскольку за это время сменилось не только руководство редакции, но и собственник издания, у нас нет никаких оснований наказывать людей, не имеющих к этому никакого отношения. Поэтому у нас нет никаких препятствий к тому, чтобы заключить мировое соглашение и поддерживать нормальные рабочие отношения с изданиями РБК», — заявил Леонтьев.

ТАСС
Статья о Сечине, где утверждалось, что глава «Роснефти» влиял на правительство при продаже доли компании британской BP, была опубликована весной 2016 года. Вскоре после этого в РБК сменилось руководство редакции; перестановки связывали с расследованиями о семье президента России Владимира Путина.
В сентябре «Роснефть» потребовала от РБК более 3 миллиардов рублей компенсации за статью о Сечине. Суд постановил, что РБК должно выплатить «Роснефти» только 390 тысяч рублей, но потом компенсацию вообще отменили на апелляции, обязав холдинг только опубликовать опровержение.
Текст опровержения, в котором были перепечатаны спорные фрагменты из первоначальной статьи, не устроил «Роснефть» и та подала кассационную жалобу.
16 июня 2017 года Михаил Прохоров продал РБК владельцу группы ЕСН Григорию Березкину.

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