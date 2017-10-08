В номере убийцы 58 человек в Лас-Вегасе нашли записку с расчетами для стрельбы
В номере отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе, откуда Стивен Пэддок вел стрельбу по посетителям кантри-фестиваля, обнаружили записку с цифрами, написанными от руки. Как пишет CNN, это были расчеты для стрельбы по толпе.
Предполагается, что записку составил сам Пэддок. С ее помощью он рассчитал, как лучше целиться по посетителям фестиваля, проходившего в нескольких сотнях метров от номера.
Записку на столике рядом с телом Пэддока можно было заметить на фотографиях, опубликованных изданием The Daily Mail. Высказывались предположения, что он мог оставить в ней какое-то послание перед смертью.
У полиции по-прежнему нет ни одной версии о мотивах Стивена Пэддока.
Вечером 1 октября 64-летний житель Невады Стивен Пэддок начал стрелять из номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay по посетителям кантри-фестиваля, который проходил напротив здания гостиницы.
В результате стрельбы были убиты 58 человек, еще более 500 получили ранения. Пэддок покончил с собой, когда к его номеру подошли полицейские, но следствие считает, что изначально он не планировал такой вариант развития событий.
В номере Пэддока были найдены более двух десятков единиц оружия, в том числе 12 полуавтоматических винтовок с прикладом, позволяющим вести стрельбу очередями.