В США вряд ли запретят продажу оружия. Но могут запретить переделывать винтовки в автоматы Что такое «скользящий приклад», которым пользовался стрелок из Лас-Вегаса

Крупнейшее в современной истории США массовое убийство в Лас-Вегасе спровоцировало очередной виток дискуссии об ограничении свободной продажи оружия в Америке. Ожидать, что в ближайшие годы будут приняты какие-то решения по этому поводу, не стоит: все ветви власти в США сейчас контролируются республиканцами, которые традиционно поддерживают право на свободную покупку оружия. Однако после гибели 58 человек даже республиканцы склоняются к идее запрета там называемого «скользящего приклада» — устройства, которое позволяет вести стрельбу со скоростью автомата из полуавтоматического оружия. «Медуза» рассказывает, что такое «скользящий приклад».

В США с 1986 года запрещено продавать автоматическое оружие, то есть винтовки, которые после нажатия на спусковой крючок стреляют, пока не закончатся патроны. Наиболее популярное в США оружие — полуавтоматическое, его конструкция предполагает, что на каждое нажатие спускового крючка приходится один выстрел. В первую очередь речь идет о винтовке AR-15 и всех ее модификациях и клонах; именно такое оружие использовалось и при массовом убийстве в Сан-Бернардино, и в Лас-Вегасе.

На протяжении 10 лет, с 1994-го по 2004-й, такие винтовки находились под запретом, однако затем он был снят, поскольку не оказал существенного влияния на уровень преступности с использованием огнестрельного оружия. Это соответствует действительности: в уличных перестрелках в основном используют пистолеты, а AR-15 и ее аналоги американцы покупают для охраны дома, спортивной стрельбы и охоты. У AR-15 модульное устройство, к ней можно купить огромное количество дополнений — и модифицировать оружие под собственные нужды.

Одно из таких дополнений — «скользящий приклад» или bump stock, позволяющий вести стрельбу из AR-15 очередями. Приклад использует отдачу винтовки для беспрерывной стрельбы — автомат после каждого выстрела пружинит и сам «натыкается» на палец стрелка, который при этом находится без движения. Добиться такого же эффекта с полуавтоматическим оружием можно и без специального приклада — стреляя с бедра, но это приводит к крайне низкой точности (как это делается, можно посмотреть здесь). Bump stock увеличивает точность и позволяет стрелять в привычном положении, уперев винтовку в плечо.

Стрельба из AR-15 со «скользящим прикладом» в замедленной съемке Pavel Borisov

У Стивена Пэддока, убившего 58 человек в Лас-Вегасе, было 12 винтовок со «скользящими прикладами». Это устройство абсолютно легально и стоит в США около ста долларов; есть варианты подешевле и подороже. Как пишет The New York Times, Пэддок за 10 секунд делал 90 выстрелов. Для сравнения: Омар Матин, убийца 49 человек в гей-клубе Орландо, делал 24 выстрела за 9 секунд; он был вооружен полуавтоматической винтовкой, аналогичной AR-15, без каких-либо особых модификаций.

«Скользящие приклады» выпускаются для многих моделей винтовок, есть вариант и для «Сайги», гражданского полуавтоматического аналога автомата Калашникова. С таким прикладом скорость стрельбы ограничена только объемом магазина, и если в некоторых штатах по закону запрещено продавать магазины больше чем на 10-15 патронов, то в Неваде таких ограничений нет.

4 октября сенатор-демократ Диана Файнстайн предложила запретить продажу «скользящих прикладов». С такой инициативой она выступала и в 2012 году после массового убийства в школе «Сэнди Хук», и в 2016-м после нападения на гей-клуб в Орландо — но не встретила поддержки со стороны республиканцев и даже среди консервативно настроенных коллег по партии. Сейчас у ее предложения есть все шансы быть принятым и попасть на подпись к президенту Дональду Трампу — в поддержку этой идеи выступили сразу несколько высокопоставленных республиканцев, а член Республиканской партии Карлос Курбело, представляющий Флориду в Палате представителей, пообещал подготовить собственный законопроект, также запрещающий «скользящие приклады».

Обычно конгрессменам не удается принять какие-либо ограничения оборота оружия после случаев массовых убийств: не проходили ни законы о запрете на продажу магазинов большой емкости, ни другие меры, гарантирующие более строгие проверки при покупке оружия. С модифицированными прикладами может случиться иначе; в конце концов, никто не отнимает у американцев оружие, им просто хотят запретить переделывать полуавтоматическую винтовку в то, чем она быть не должна, говорит Файнстайн.