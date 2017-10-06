Под Троицком откроют самую большую мусорную свалку в регионе

Московские власти одобрили строительство в 10 километрах от Троицка нового мусорного полигона «Малинки», который станет самым большим в Москве и Подмосковье. Об этом со ссылкой на департамент ЖКХ столицы сообщает РБК.

Новый полигон будет создан в начале 2018 года на месте законсервированной в 2016 году свалки около пересечения Калужского шоссе и Малого бетонного кольца. Открытие свалки уже одобрила Главгосэкспертиза.

Площадь «Малинок» составит около 67 гектаров, полигон рассчитан на 6,5 миллиона тонн мусора. Отходы будут принимать до конца 2024 года. Для сравнения, закрытый в Балашихе полигон «Кучино» занимал только 59 гектаров

Источник РБК в префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов рассказал, что в апреле 2017 года экологическую ситуацию в «Малинках» признали критической из-за загрязнения почвы тяжелыми металлами, нефтепродуктами и другими жидкостями.

Открыть новую свалку пришлось из-за того, что в Подмосковье решили остановить работу большинства полигонов, рассказал источник издания в мэрии Москвы. В департаменте ЖКХ пояснили, что Москва хотела открыть новую свалку на территории области, но не получила ни одного участка.