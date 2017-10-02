В космос летаем, источник вони найти не можем Жители юго-востока Москвы жалуются на резкий запах и массовую гибель птиц. Кто в этом виноват?

В подмосковной Балашихе 30 сентября прошел митинг в защиту чистого воздуха, организованный местными активистами — на него приехали жители юго-востока Москвы и прилегающих районов Подмосковья, жалующиеся на резкий запах, приходящий с южным ветром. Именно в Балашихе расположена свалка «Кучино», закрытая в июне 2017 года после вмешательства президента Владимира Путина (на этой свалке в середине сентября Росприроднадзор обнаружил 625-кратное превышение концентрации сероводорода; правда, потом отказался от своих слов). Тем не менее активисты и даже чиновники считают, что неприятный запах, от которого якобы массово умирают птицы, связан не только со свалкой, но еще и с деятельностью местных предприятий. Корреспондент «Медузы» Евгений Берг рассказывает, что известно о происходящем на юго-востоке столицы.

— Внимание, команда «газы»!

В крохотном парке на юге Балашихи раздался противный писк, люди на сцене суетливо нацепили противогазы. Окружавшие сцену граждане зааплодировали. Мужчина, давший команду, снял респиратор, взглянул на подошедших ближе журналистов с камерами и сказал:

— А давайте еще раз. Пускай каждый знает, как вести себя при газовой атаке. Газы!

В полдень в субботу, 30 сентября, в Балашихе (граничит с востоком Москвы) около 200 человек собрались на митинг в защиту чистого воздуха — его организовало неформальное движение «За чистый Железнодорожный» (сейчас микрорайон Балашихи, до 2015 года — самостоятельный город областного подчинения). Некоторые участники держали в руках одинаковые таблички «Да — раздельному сбору мусора» и «Балашиха хочет дышать, а не задыхаться»; другие — желтые транспаранты со зловещим черепом в респираторе. «Stop выброс!» — сообщал череп. На сцене стояла детская коляска с тем же слоганом.

Загадочная ПДК

За неделю до митинга в социальных сетях появилась информация о превышении норм предельно допустимой концентрации (ПДК) на полигоне (то есть свалке) твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино». Сам полигон прекратил работу еще 23 июня 2017 года, после того как во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным 15 июня местные жители рассказали о своей многолетней и безрезультатной борьбе со свалкой, которую видно даже из космоса. Полигон закрыли за два дня, а 27 июня глава Балашихи Евгений Жирков, занимавший пост с 2003-го, подал в отставку.

Сейчас свалка на 80% засыпана грунтом; губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал начать ее рекультивацию в первом квартале 2018 года.

Тем не менее «Кучино» остается источником проблем для местных жителей. «Воняет и днем, и ночью, и по утрам, просто жуть, — рассказала „Медузе“ пришедшая на митинг жительница Балашихи; ее дом расположен в полутора километрах от свалки. — Особенно, если ветер с юга. Как опахнёт оттуда, думаешь, что на месте рухнешь».

Росприроднадзор 12 сентября взял пробы воздуха на теле полигона; 25 сентября в соцсетях была опубликована копия письма с результатами экспертизы. «В двух точках зафиксировано многократное превышение сероводорода (более 5 мг/м кубический при ПДК м. р. [максимальная разовая] 0,008 мг/м кубический) в атмосферном воздухе», — говорилось в документе департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу. Подлинность письма чиновники ведомства подтвердили ТАСС, и десятки СМИ (в том числе «Медуза») сообщили о 625-кратном превышении норм на кучинской свалке.

Уже на следующий день начальник отдела по регулированию обращения с опасными отходами Росприроднадзора Михаил Кочнов объявил, что в экспертизе содержалась «избыточная информация»; по его словам, ПДК превышена всего в полтора-два раза, поскольку норма в 0,008 миллиграмм на кубический метр актуальна только для жилых зон. Администрация Балашихи при этом настаивала, что ПДК и вовсе не превышена, потому что «пять миллиграмм на кубический метр укладываются в ПДК сероводорода в воздухе рабочей зоны — 10 миллиграмм на кубический метр» (это так, согласно одному ГОСТу — и совсем не так, согласно другому).

A post shared by Юров Сергей (@yurovsg) on Sep 26, 2017 at 12:55pm PDT

Тогда же новый глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что еще 8 сентября был создан «межрегиональный штаб для экологического расследования», в который вошли чиновники из департамента природопользования Москвы, министерства экологии Московской области и Росприроднадзора. По его словам, причиной стали жалобы жителей юго-востока Москвы и прилегающих районов Подмосковья на сильный запах; особенно много их фиксировали во второй половине августа.

Как рассказала «Медузе» активистка из Реутова Анна Дмитриева, именно из этих районов приехали участники митинга: «Если говорить о Москве, это Косихно-Ухтомский район, Новокосино, Жулебино, Перово, Вешняки, Новогиреево; из Подмосковья — Реутов, Заря, Купавна, Люберцы,. Это те, о ком мы знаем».

Свалка и другое добро

«Раньше я запахов не чувствовал, а в начале 2017 года вдруг понял, что не могу дышать, — рассказал „Медузе“ Максим Герасименко, юрист, член движения „За чистый Железнодорожный“ и организатор митинга в Балашихе. — Жителей запах стал сильно напрягать, и мы как-то нашли друг друга и стали пытаться что-то с этим сделать». В феврале Герасименко и другие жители боролись с расширением полигона «Кучино»: «По поводу полигона мы, к чему хотели, пришли, но у нас тут еще есть другое добро — мусоросжигательный и нефтеперерабатывающий заводы и очистные сооружения».

Активист считает, что в загрязнении воздуха могут быть виноваты «Мусоросжигательный завод № 4» (МСЗ № 4, принадлежит ГУП «Экотехпром» и находится двумя километрами южнее свалки «Кучино»), «Люберецкие водоочистные сооружения» (ЛОС, принадлежит «Мосводоканалу», находится в четырех километрах южнее свалки) и «Московский нефтеперерабатывающий завод» (МНПЗ, принадлежит «Газпром нефти», находится в Капотне в 13 километрах от свалки).

Одним из первых перед митингующими выступил глава Балашихи Сергей Юров. Свою речь он начал с похвалы в адрес президента и губернатора, благодаря которым «полигон сегодня закрыт и ведется совместная работа с Росприроднадзором», а потом заметил, что «полигон — не единственный источник запаха» и назвал три других предприятия его «предполагаемыми и вероятными источниками». «Я сам с семьей живу в зоне действия этих запахов», — признался Юров.

По словам Дмитриевой, живущей в Реутове, проблемы на юго-востоке Москвы и в соседних районах области начались в ноябре 2014 года, когда случился мощный выброс на МНПЗ. «После этого выбросы, как мы предполагаем, стали происходить раз в три месяца, а с мая 2017-го они стали очень регулярными, раза по три в неделю. Во-первых, невозможно дышать. Во-вторых, мы все обзавелись своими газоанализаторами — у меня два, бытовой и промышленный — и они фиксируют превышение ПДК в сотни раз. Кроме того, у нас массовый падеж птиц, выходишь после выброса и видишь, что валяются синички, голуби. Сначала мы это с выбросами не связывали, мне это казалось глупым. Потом сдали трупики в одну государственную лабораторию — она пожелала остаться неизвестной, — и выяснилось, что у птиц острый инфаркт миокарда в результате острого поражения».

На митинг в Балашихе вышли около 200 человек, что для экологической акции немало Евгений Берг / «Медуза»

Помимо вредных выбросов участники митинга обращали внимание на другую проблему: 13 сентября, на следующий день после взятия проб воздуха на полигоне «Кучино», перестал работать сайт «Мосэкомониторинга», а вместе с ним — интерактивная карта с данными станций автоматического мониторинга загрязнения воздуха, которая обновлялась в реальном времени. Официальная причина — модернизация сайта, которая должна продлиться два месяца; посетителям сайта теперь предлагают читать ежедневные справки о состоянии загрязнения воздуха на сайте московского департамента природопользования, которые, впрочем, содержат только общую информацию. «Гринпис России» написал открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором потребовал раскрыть данные со станций, оно пока осталось без ответа.

Руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский отказался обсуждать с «Медузой» закрытие сайта «Мосэкомониторинга» и бросил трубку, его пресс-секретарь Анна Хитрова заявила, что, пока идет модернизация, любой желающий может получить подробную информацию о загрязнении воздуха в Москве по запросу в департамент — ответ ведомство предоставит в течение 30 дней. «Для чего жителям нужна подробная информация? На что она повлияет?» — спросила Хитрова у корреспондента «Медузы».

«Давайте привлекать МЧС»

В конце митинга на сцену вышел начальник управления госнадзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора Михаил Оводков. Он попытался рассказать участникам акции о мерах, которые принимает Росприроднадзор, однако слушать его не стали. «Позор!» — принялась скандировать толпа.

«Возмущение людей понятно, — рассказал Оводков „Медузе“ сразу после выступления, — тем не менее, мы решили выступить, хотя нас не приглашали сюда». По словам чиновника, Росприроднадзор активно взаимодействует как минимум с тремя предприятиями — мусоросжигательным и нефтеперерабатывающим заводами и очистными сооружениями — и пытается найти источник загрязнения (ситуацию с полигоном Оводков комментировать не стал, пояснив, что свалка находится в ведении областных, а не федеральных властей).

«Мы в космос летаем, а источник вони найти не можем. Это просто смешно!» Евгений Берг / «Медуза»

«„Люберецкие очистные сооружения“ сейчас полностью меняют газоотчистные установки, но программа завершится к концу 2018 года, и сейчас ЛОС, к сожалению, является источником запаха. К мусоросжигательному заводу претензий по выбросам нет, но есть претензии по газоотчистному оборудованию, мы потребовали его заменить. На МНПЗ выбросы есть, там накопилось большое количество штрафных санкций, хотя, может, для завода это не такие большие деньги. Мы можем пойти на крайние меры и приостановить его деятельность, но экологический эффект от остановки такого предприятия может быть в разы тяжелее, чем тот, который есть сейчас. При этом, надо отдать должное, предприятие пускает граждан на завод. Организаторы митинга предлагают создать инициативную группу, я думаю, в нее может войти каждый желающий. И они увидят то же, что наши инспекторы, никто ничего закрывать от них не будет».

По словам Оводкова, на всех трех предприятиях центральный аппарат Росприроднадзора проводит проверки: на МСЗ № 4 она должна начаться 3 октября и займет около недели, на МНПЗ — не больше месяца. «Про очистные сооружения сказать пока не могу — ревизию их программы модернизации мы пока не провели, не исключаю, что мы вообще поставим ее под вопрос, потому что есть ряд задач, которые сегодня на „Мосводоканале“ не решены», — сказал Оводков.

В «Люберецких отчистных сооружениях» отказались от разговора с «Медузой», «Московский мусоросжигательный завод № 4» и «Московский нефтеперерабатывающий завод» не ответили на запросы издания; представители полигона ТБО «Кучино» были недоступны для комментария.

«Я с большим уважением отношусь к труду Росприроднадзора, но их полномочия ограничены, они не могут заводить уголовные дела, — считает Анна Дмитриева. — Мы видим, что их работы уже недостаточно, ситуация вышла из-под контроля. Может, на полигоне уже происходят неуправляемые химические процессы — но тогда надо привлекать МЧС! Я сама объездила все объекты, мы везде произвели замеры, только на теле полигона нашли значительные превышения. С другой стороны, запах на полигоне не совсем такой, как у нас в Реутове. Надо изучать состав выбросов, пока сложно сказать, откуда точно они идут».

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«Мы живем в регионе, где находится академия наук, 101 технический вуз с лабораториями! — громко кричала в микрофон Дмитриева во время выступления на сцене. — Почему до сих пор не привлечены узкопрофильные специалисты? Мы требуем, чтобы были созданы экспертные компетентные группы, если не может Росприроднадзор самостоятельно найти этот источник! Мы в космос летаем, а источник вони найти не можем. Это просто смешно!»

Организатор митинга Максим Герасименко остался доволен акцией: «Все шикарно, все удалось. Мы хотели — мы высказались». В октябре 2017 года Герасименко планирует провести общеобластной митинг в Москве, место пока неизвестно. «Рассчитываем на неплохую посещаемость — на тысячу, а может, и больше», — сказал Герасименко.