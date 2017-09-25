На свалке в Балашихе зафиксировали 625-кратное превышение предельной концентрации сероводорода
Росприроднадзор обнаружил, что предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе на свалке «Кучино» около подмосковной Балашихи превышена в 625 раз. Такой результат показал анализ проб, взятых 12 сентября в трех точках полигона бытовых отходов.
О результатах замеров говорится в письме Росприроднадзора на имя министра экологии Московской области Александра Когана. Копия этого документа опубликована в соцсетях. Росприроднадзор подтвердил ТАСС подлинность письма.
@MosSobyanin у нас ад! Мы задыхаемся от запахов гари и сероводорода! #новокосино #некрасовка #реутов #кожухово #кучино #балашиха pic.twitter.com/xx4R5LqmNr— Boris (@Vyazemskiy) September 24, 2017
В письме также говорится о 30-кратном превышении предельно допустимой концентрации сероводорода на Люберецких очистных сооружениях «Мосводоканала».