На свалке в Балашихе зафиксировали 625-кратное превышение предельной концентрации сероводорода

Росприроднадзор обнаружил, что предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе на свалке «Кучино» около подмосковной Балашихи превышена в 625 раз. Такой результат показал анализ проб, взятых 12 сентября в трех точках полигона бытовых отходов.

О результатах замеров говорится в письме Росприроднадзора на имя министра экологии Московской области Александра Когана. Копия этого документа опубликована в соцсетях. Росприроднадзор подтвердил ТАСС подлинность письма.

В письме также говорится о 30-кратном превышении предельно допустимой концентрации сероводорода на Люберецких очистных сооружениях «Мосводоканала».