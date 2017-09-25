На свалке в Балашихе зафиксировали 625-кратное превышение предельной концентрации сероводорода

Meduza
12:11, 25 сентября 2017
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Росприроднадзор обнаружил, что предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе на свалке «Кучино» около подмосковной Балашихи превышена в 625 раз. Такой результат показал анализ проб, взятых 12 сентября в трех точках полигона бытовых отходов.

О результатах замеров говорится в письме Росприроднадзора на имя министра экологии Московской области Александра Когана. Копия этого документа опубликована в соцсетях. Росприроднадзор подтвердил ТАСС подлинность письма.

В письме также говорится о 30-кратном превышении предельно допустимой концентрации сероводорода на Люберецких очистных сооружениях «Мосводоканала».

Свалку рядом с Балашихой открыли в 1964 году. Со временем она заняла территорию до 50 гектаров. В июне 2017 года на свалку перестали свозить отходы — после того, как местные жители рассказали о ней президенту России Владимиру Путину на «прямой линии». Еще через несколько дней глава Балашихи Евгений Жирков подал в отставку.
Жители Балашихи годами боролись за закрытие свалки. Очередной митинг под лозунгом «Мы хотим дышать свежим воздухом!» назначен на 30 сентября.

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