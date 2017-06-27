Свалку в Балашихе, с которой боролись годами, закрыли через день после напоминания Путина. Мэр города ушел в отставку

В 1964 году рядом с подмосковной Балашихой открылась свалка. Сейчас она называется полигоном твердых бытовых отходов «Кучино», поскольку расположена в одноименном микрорайоне. Общая площадь свалки составляет около 50 гектаров. Гору мусора видно с воздуха и из космоса.

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15 июня 2017 года во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным жители Кучино рассказали, что из-за постоянных пожаров на свалке им приходится дышать воздухом с неприятным запахом, что они годами жалуются на эту свалку, но ничего не происходит. Как обратил внимание Путин, дом, на фоне которого стояли жители Кучино, построен недавно. Президент удивился, что кто-то выдал разрешение на его строительство. А затем пообещал закрыть свалку.

Прямая линия с Владимиром Путиным. Свалка в Балашихе. Den Yo

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В тот же день 15 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев съездил на свалку, но пообещал закрыть ее только в 2019 году — когда построят мусороперерабатывающий завод в Орехово-Зуево. Следственный комитет РФ, в свою очередь, сразу же выяснил, что разрешение на строительство домов выдали с нарушениями.

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22 июня Владимир Путин на заседании правительства дал понять, что ответ подмосковного губернатора его не устраивает. «Вот, послушайте меня, и чтобы Воробьев меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку», — распорядился президент.

Чуть позже 22 июня Андрей Воробьев пообещал закрыть свалку на следующий день.

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23 июня на свалку, которую не могли закрыть годами, перестали свозить мусор.

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27 июня глава Балашихи Евгений Жирков подал в отставку по собственному желанию. До 2014 года Жирков возглавлял соседний с Балашихой город Железнодорожный, и в 2011 году журналисты поймали его на скупке недвижимости ниже рыночной стоимости. В 2016 году, когда чиновник уже руководил Балашихой, его обвиняли в поборах с предпринимателей. Никаких последствий для него такие публикации не имели. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает, почему Жирков ушел в отставку, поскольку это «муниципальный уровень».