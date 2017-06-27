Свалку в Балашихе, с которой боролись годами, закрыли через день после напоминания Путина. Мэр города ушел в отставку
В 1964 году рядом с подмосковной Балашихой открылась свалка. Сейчас она называется полигоном твердых бытовых отходов «Кучино», поскольку расположена в одноименном микрорайоне. Общая площадь свалки составляет около 50 гектаров. Гору мусора видно с воздуха и из космоса.
15 июня 2017 года во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным жители Кучино рассказали, что из-за постоянных пожаров на свалке им приходится дышать воздухом с неприятным запахом, что они годами жалуются на эту свалку, но ничего не происходит. Как обратил внимание Путин, дом, на фоне которого стояли жители Кучино, построен недавно. Президент удивился, что кто-то выдал разрешение на его строительство. А затем пообещал закрыть свалку.
В тот же день 15 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев съездил на свалку, но пообещал закрыть ее только в 2019 году — когда построят мусороперерабатывающий завод в Орехово-Зуево. Следственный комитет РФ, в свою очередь, сразу же выяснил, что разрешение на строительство домов выдали с нарушениями.
22 июня Владимир Путин на заседании правительства дал понять, что ответ подмосковного губернатора его не устраивает. «Вот, послушайте меня, и чтобы Воробьев меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку», — распорядился президент.
Чуть позже 22 июня Андрей Воробьев пообещал закрыть свалку на следующий день.
23 июня на свалку, которую не могли закрыть годами, перестали свозить мусор.
27 июня глава Балашихи Евгений Жирков подал в отставку по собственному желанию. До 2014 года Жирков возглавлял соседний с Балашихой город Железнодорожный, и в 2011 году журналисты поймали его на скупке недвижимости ниже рыночной стоимости. В 2016 году, когда чиновник уже руководил Балашихой, его обвиняли в поборах с предпринимателей. Никаких последствий для него такие публикации не имели. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает, почему Жирков ушел в отставку, поскольку это «муниципальный уровень».