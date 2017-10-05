В Ростове-на-Дону задержали координатора штаба Навального
В Ростове-на-Дону задержана координатор штаба в поддержку Алексея Навального Анастасия Дейнека, сообщается на страничке штаба в сети «ВКонтакте».
Дейнеку задержали сотрудники центра МВД по противодействию экстремизму (центра «Э»). В штабе отметили, что в отделе полиции «в коридорах обсуждают» статью КоАП о повторном нарушении порядка проведения митинга (часть 8 статьи 20.2).
В полиции информацию о задержании Дейнеки пока не прокомментировали.
«Мы предполагаем, что они предпримут все усилия, чтобы заключить Анастасию под административный арест и таким образом помешать нашей акции протеста #ЗаНавального 7 октября», — заявили в штабе.
7 октября соратники Алексея Навального, который находится под арестом, собираются провести в десятках российских регионов пикеты в его поддержку. Во многих городах, в том числе в Ростове-на-Дону, власти отказались согласовать эти акции. Митинги в Москве и Санкт-Петербурге также не были согласованы.