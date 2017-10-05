В Ростове-на-Дону задержали координатора штаба Навального

В Ростове-на-Дону задержана координатор штаба в поддержку Алексея Навального Анастасия Дейнека, сообщается на страничке штаба в сети «ВКонтакте».

Дейнеку задержали сотрудники центра МВД по противодействию экстремизму (центра «Э»). В штабе отметили, что в отделе полиции «в коридорах обсуждают» статью КоАП о повторном нарушении порядка проведения митинга (часть 8 статьи 20.2).

В полиции информацию о задержании Дейнеки пока не прокомментировали.