Убийцу 58 человек в Лас-Вегасе нашел безоружный охранник отеля. Преступник выпустил в его сторону 200 пуль

Стивена Пэддока, застрелившего 58 человек на фестивале в Лас-Вегасе, первым обнаружил охранник отеля Mandalay Bay Хесус Кампос. Во время обхода гостиницы он понял, откуда стреляет преступник, и сообщил об этом полиции.

Когда Кампос приблизился к номеру, где находился Пэддок, тот открыл огонь через дверь и выпустил по коридору отеля более 200 пуль. Охранник получил ранение в ногу. Оружия у Кампоса не было.

«Я всего лишь выполнял свою работу», — сказал Кампос.