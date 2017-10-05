Россию заподозрили в создании помех в мобильной связи в Латвии

Сбои в работе латвийского мобильного оператора LMT, зафиксированные в сентябре, скорее всего были вызваны испытанием Россией оборудования для создания помех в работе связи. Об этом сообщили Reuters представитель НАТО и источник в спецслужбах Латвии, сославшись на предварительные результаты расследования.

Предполагается, что «глушилки» находились в районе Калининграда, их сигнал был направлен в сторону Швеции, однако в зоне действия оказалось и побережье Латвии.

Представители НАТО, в свою очередь, отметили, что во время учений «Запад-2017», проходивших в сентябре, российские военные отработали, в числе прочего, и использование оборудования для перехвата сигналов или создания помех в гражданских мобильных сетях.

Испытания, по словам собеседников агентства, показали, что Россия может нарушать работу систем связи «достаточно просто и на значительном расстоянии».

Минобороны РФ подозрения в причастности российских военных к сбоям в работе мобильной связи в Латвии пока никак не прокомментировало.

В Минобороны Швеции, в свою очередь, сообщили, что им ничего неизвестно о применении какого-либо оборудования для создания помех, направленного на территорию страны.