Полиция: убийца 58 человек в Лас-Вегасе не планировал покончить с собой

The Guardian
07:30, 5 октября 2017
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В ходе расследования массового убийства в Лас-Вегасе, совершенного 64-летним жителем Невады Стивеном Пэддоком, полиция нашла улики, указывающие на то, что он изначально не планировал покончить с собой. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление шерифа Лас-Вегаса Джозефа Ломбардо.

По словам Ломбардо, Пэддок намеревался выжить, но шериф не сообщил, на основе каких улик полиция пришла к такому выводу. Также шериф предположил, что убийца планировал преступление не один, однако не привел никаких доказательств этой версии. Пока что следствие официально считает Пэддока убийцей-одиночкой.

В полиции также выяснили, что за неделю до массового убийства Пэддок снимал комнату через Airbnb с видом на место проведения музыкального фестиваля Life is Beautiful. С какой целью он это делал, неизвестно.

«Теории — это отлично, у каждого может быть теория. Но мне нужно работать с фактами. И шерифу нужно работать с фактами. Он не должен делать предположений, и я не должен», — заявил руководитель отдела ФБР в Лас-Вегасе Аарон Рус (англ. яз.).

The Guardian
Вечером 1 октября Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям кантри-фестиваля в Лас-Вегасе из номера отеля Mandalay Bay на 32-м этаже. Когда к номеру подошли бойцы спецназа, мужчина покончил с собой.
58 человек погибли. Еще более 500 получили ранения. В номере Пэддока нашли несколько десятков единиц оружия — от пистолетов и до полуавтоматических винтовок, модифицированных для скоростной стрельбы.
Никаких сведений о мотивах крупнейшего в современной истории США массового убийства пока нет.

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