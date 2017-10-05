Полиция: убийца 58 человек в Лас-Вегасе не планировал покончить с собой

В ходе расследования массового убийства в Лас-Вегасе, совершенного 64-летним жителем Невады Стивеном Пэддоком, полиция нашла улики, указывающие на то, что он изначально не планировал покончить с собой. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление шерифа Лас-Вегаса Джозефа Ломбардо.

По словам Ломбардо, Пэддок намеревался выжить, но шериф не сообщил, на основе каких улик полиция пришла к такому выводу. Также шериф предположил, что убийца планировал преступление не один, однако не привел никаких доказательств этой версии. Пока что следствие официально считает Пэддока убийцей-одиночкой.

В полиции также выяснили, что за неделю до массового убийства Пэддок снимал комнату через Airbnb с видом на место проведения музыкального фестиваля Life is Beautiful. С какой целью он это делал, неизвестно.