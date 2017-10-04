Yahoo сообщила о взломе трех миллиардов аккаунтов. Кибератаку связывают с Россией

Хакерская атака на Yahoo затронула, по уточненным данным, все три миллиарда аккаунтов, объявила интернет-компания.

Ранее предполагалось, что в результате взлома хакеры могли получить информацию об одном миллиарде аккаунтов Yahoo.

В распоряжении злоумышленников могли оказаться такие персональные данные как имя и фамилия, дата рождения, адреса электронной почты, номера телефонов и пароли.

Хакеры взломали Yahoo в 2013 году, однако обнаружить кибератаку удалось лишь в 2016 году. Сразу же после того, как взлом был обнаружен, несколько раз объявляло руководство интернет-компании, были усилены меры безопасности для защиты аккаунтов.