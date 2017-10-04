Yahoo сообщила о взломе трех миллиардов аккаунтов. Кибератаку связывают с Россией
Хакерская атака на Yahoo затронула, по уточненным данным, все три миллиарда аккаунтов, объявила интернет-компания.
Ранее предполагалось, что в результате взлома хакеры могли получить информацию об одном миллиарде аккаунтов Yahoo.
В распоряжении злоумышленников могли оказаться такие персональные данные как имя и фамилия, дата рождения, адреса электронной почты, номера телефонов и пароли.
Хакеры взломали Yahoo в 2013 году, однако обнаружить кибератаку удалось лишь в 2016 году. Сразу же после того, как взлом был обнаружен, несколько раз объявляло руководство интернет-компании, были усилены меры безопасности для защиты аккаунтов.
Компания Yahoo объявила о кибератаке в сентябре 2016 года. Первоначально сообщалось, что от действий злоумышленников могли пострадать 500 миллионов аккаунтов, затем руководство компании говорило о взломе одного миллиарда учетных записей.
За кибератакой, по мнению Yahoo, могли стоять хакеры, действовавшие при поддержке одного из государств. В марте 2017 года Минюст США предъявил обвинения во взломе Yahoo трем гражданам России — Дмитрию Докучаеву, Алексею Белану и Кариму Баратову. В причастности ко взлому также заподозрили россиянина Игоря Сущина, которого американские правоохранительные органы назвали «начальником» Докучаева. Сущин и Докучев, заявил Минюст, являются сотрудниками ФСБ.
На момент предъявления обвинений во взломе Yahoo Дмитрий Докучаев находился под стражей в России по делу о госизмене. В август телеканал «Дождь» сообщил, Докучаева и других фигурантов дела — офицеров ФСБ — обвиняют в том, что они передали американским спецслужбам имена и другую информацию о российских хакерах. Адвокат одного из фигурантов дела о госизмене эту информацию опроверг.