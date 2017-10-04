«Сумму определил произвольно». Фигурант дела Никиты Белых сам решил, какую взятку надо дать губернатору

На суде по делу бывшего губернатора Кировской области Никита Белых свидетель Альберт Ларицкий рассказал, как давал подсудимому взятку в 200 тысяч евро.

По словам Ларицкого, в 2010 или 2011 году он обратился к доверенному лицу Белых Сергею Щерчкову, чтобы тот помог получить в аренду лесные участки. «Щерчков пообещал, что все сделает, при этом намекнул, чтобы мы отблагодарили губернатора. Не помню, как точно, но посыл был такой», — заявил Ларицкий.

После этого он передал Щерчкову 200 тысяч евро через директора Нововятского лесоперерабатывающего комбината Владимира Сысолятина. «Сумму определил произвольно, исходя из тех прибылей, которые я мог получить», — добавил свидетель.

На уточняющие вопросы Ларицкий ответил, что никак не проверял, получил Белых деньги или нет. Ему было достаточно того, что сделка по аренде леса прошла успешно.

Заявление против Белых Ларицкий, по его собственным словам, подал, когда увидел новости о задержании губернатора. Ларицкий, который в тот момент находился в СИЗО, отверг предположение, что на него кто-то давил.

Белых назвал слова Ларицкого оговором.