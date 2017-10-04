Российского пленного с видео ИГ нашли на фотографиях из Ростова-на-Дону. Он пикетировал штаб Навального

Роман Заболотный — один из попавших в плен в Сирии россиян — участвовал в апреле в попытке сорвать открытие штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону, выяснила исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

Ранее Заболотный был опознан как «участник казачьего движения». В частности, фотография Заболотного в казачьей форме была опубликована на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Участники CIT обнаружили Заболотного на фотографиях, сделанных Евгением Фельдманом 8 апреля 2017 года в Ростове-на-Дону, где казаки пытались блокировать открытие штаба Алексея Навального.

Мы нашли кадры, где плененный ИГИЛ Роман Заболотний блокирует штаб Навального в Ростове-на-Донуhttps://t.co/g3Hg0LtYZv pic.twitter.com/UwkMu3lEzJ — CIT (@CITeam_ru) October 4, 2017

Также, сообщает CIT, Заболотный появляется и на ряде других фотографий и видеозаписей, сделанных во время открытия штаба Навального в Ростове-на-Дону.

CIT также предполагает, что Заболотный приехал в Сирию от частной военной компании «Вагнер».