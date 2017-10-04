Российского пленного с видео ИГ нашли на фотографиях из Ростова-на-Дону. Он пикетировал штаб Навального

CIT
10:06, 4 октября 2017
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Роман Заболотный — один из попавших в плен в Сирии россиян — участвовал в апреле в попытке сорвать открытие штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону, выяснила исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

Ранее Заболотный был опознан как «участник казачьего движения». В частности, фотография Заболотного в казачьей форме была опубликована на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Участники CIT обнаружили Заболотного на фотографиях, сделанных Евгением Фельдманом 8 апреля 2017 года в Ростове-на-Дону, где казаки пытались блокировать открытие штаба Алексея Навального.

Также, сообщает CIT, Заболотный появляется и на ряде других фотографий и видеозаписей, сделанных во время открытия штаба Навального в Ростове-на-Дону.

CIT также предполагает, что Заболотный приехал в Сирию от частной военной компании «Вагнер».

Террористическая организация «Исламское государство» 3 октября опубликовала видеозапись с двумя россиянами, который, как уверяют боевики, были захвачены в плен в боях за город Дейр-эз-Зор в Сирии. Мужчины, появившиеся в кадре, заявили, что их зовут Роман Заболотный и Григорий Цуркану. Заболотный также сообщил на камеру, что он уроженец поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области.
Минобороны РФ после публикации видео сообщило, что российские военнослужащие в плен в Сирии не попадали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что информация о том, что попавшие в плен к боевикам ИГ являются гражданами России, «будет проверяться по всем возможным источникам».
8 апреля 2017 года несколько десятков казаков попытались в Ростове-на-Дону заблокировать вход в гостиницу, в которой проходило открытие штаба Навального и собрались волонтеры. Штаб в Ростове-на-Дону открывал Леонид Волков — глава предвыборной кампании Навального, который в этот момент находился под арестом.
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