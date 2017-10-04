В Кремле пообещали проверить сообщения о захваченных в Сирии «российских солдатах»

В Москве тщательно проверят информацию о захвате в Сирии двух россиян, видеозапись с которыми распространили террористы из «Исламского государства», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, в Москве озабочены судьбой этих граждан в случае, если они являются гражданами РФ», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, информация о том, что попавшие в плен к боевикам ИГ являются гражданами России, «будет проверяться по всем возможными источникам».

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что предлагает «ориентироваться в первую очередь на соответствующее заявление по линии Минобороны».