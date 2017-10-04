Европейский университет в Санкт-Петербурге стал НИИ

Европейский университет в Санкт-Петербурге после отзыва образовательной лицензии сменил статус и стал научно-исследовательским институтом. Об этом ТАСС сообщили в университете.

Университет продолжит работу в качестве НИИ, пока будет добиваться возобновления лицензии на образовательную деятельность, сообщила руководитель аппарата ректора Алла Самолетова.

Студентов в университете не осталось. По словам Самолетовой, после отзыва лицензии около 10% учащихся перевелись в другие вузы, остальные были отчислены.