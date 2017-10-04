Европейский университет в Санкт-Петербурге стал НИИ
Европейский университет в Санкт-Петербурге после отзыва образовательной лицензии сменил статус и стал научно-исследовательским институтом. Об этом ТАСС сообщили в университете.
Университет продолжит работу в качестве НИИ, пока будет добиваться возобновления лицензии на образовательную деятельность, сообщила руководитель аппарата ректора Алла Самолетова.
Студентов в университете не осталось. По словам Самолетовой, после отзыва лицензии около 10% учащихся перевелись в другие вузы, остальные были отчислены.
«Мы будем пытаться получить лицензию до бесконечности, но не знаем, сколько на это потребуется времени», — отметила Самолетова.
Образовательная лицензия Европейского университета была аннулирована в марте 2017 года по решению арбитражного суда. Поводом для разбирательства стал иск Рособрнадзора, обнаружившего нарушения в работе вуза после жалобы депутата Госдумы Виталия Милонова.
В начале 2017 года власти Петербурга расторгли с университетом договор аренды особняка Кушелева-Безбородко по адресу Гагаринская улица 3. Вуз переехал в новое здание и запросил возобновление лицензии.
28 сентября Рособрнадзор отказал университету в новой лицензии, сославшись на нарушения, выявленные при проверке в новом здании вуза. В частности, Рособорнадзор пришел к выводу, что оно не приспособлено для обучения студентов с ограниченными возможностями.
Европейский университет в Санкт-Петербурге был основан в 1994 году, он является одним из лучших негосударственных вузов России.