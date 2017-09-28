Европейскому университету в Санкт-Петербурге отказали в новой лицензии
Рособрнадзор отказался выдать новую лицензию на образовательную деятельность Европейскому университету в Санкт-Петербурге. Об этом изданию «Фонтанка.ру» сообщили в вузе. Университет собирается подавать еще одну заявку.
Решение об отказе в выдаче лицензии принято на основании проверки, проведенной в новом здании университета по адресу Гагаринская улица 6/1. Рособрнадзор при проверке обнаружил целый ряд нарушений — в частности, пришел к выводу, что здание не приспособлено для обучения студентов с органиченными возможностями.
«Мы по-прежнему считаем, что выводы проверки не соответствуют действительности, не раскрывают сути имеющихся претензий и не указывают на фактические обстоятельства предполагаемых нарушений», — сообщили в вузе.