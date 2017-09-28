Европейскому университету в Санкт-Петербурге отказали в новой лицензии

Фонтанка.ру
16:47, 28 сентября 2017
Надежный источник

Рособрнадзор отказался выдать новую лицензию на образовательную деятельность Европейскому университету в Санкт-Петербурге. Об этом изданию «Фонтанка.ру» сообщили в вузе. Университет собирается подавать еще одну заявку.

Решение об отказе в выдаче лицензии принято на основании проверки, проведенной в новом здании университета по адресу Гагаринская улица 6/1. Рособрнадзор при проверке обнаружил целый ряд нарушений — в частности, пришел к выводу, что здание не приспособлено для обучения студентов с органиченными возможностями.

«Мы по-прежнему считаем, что выводы проверки не соответствуют действительности, не раскрывают сути имеющихся претензий и не указывают на фактические обстоятельства предполагаемых нарушений», — сообщили в вузе.

Фонтанка.ру
Рособрнадзор в декабре 2016 года приостановил действие лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Вузу сначала удалось добиться отмены такого решения, но в марте 2017 году по решению арбитражного суда лицензия была отозвана. Поводом для разбирательства стал иск Рособрнадзора, который обнаружил нарушения в работе университета.
В начале 2017 года власти Петербурга расторгли с университетом договор аренды особняка Кушелева-Безбородко по адресу Гагаринская улица 3. Вуз должен покинуть его к 10 октября.
Европейский университет в Санкт-Петербурге был основан в 1994 году, он является одним из лучших негосударственных вузов России.

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