Навального арестовали на 20 суток за призывы на митинг в Нижнем Новгороде

Meduza
17:29, 2 октября 2017
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Судья Симоновского суда Москвы Хызыр Муссакаев арестовал политика Алексея Навального на 20 суток за повторное нарушение порядка проведения массовых акций, передает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Поводом для составления административного протокола стал пост главы юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова о предстоящем митинге Навального в Нижнем Новгороде. Тем не менее, виновным суд признал политика в том, что тот сам распространял призывы прийти на акцию, хотя та не была согласована (сам Навальный считает, что митинг был согласован).

Навальный заявил, что его задержали, чтобы не дать проводить митинги по всей России в поддержку своей избирательной кампании.

После решения Навальный сказал судье Хызыру Муссакаеву, что не возьмет его в «прекрасную Россию» будущего. По словам оппозиционера, этот арест — подарок Владимиру Путину на день рождения 7 октября.

Алексея Навального задержали утром 29 сентября, когда он выходил из дома в Москве, чтобы отправиться на митинг в Нижнем Новгороде. Одновременно в Нижнем Новгороде полиция разобрала подготовленную для мероприятия сцену и задержала главу федерального штаба Навального Леонида Волкова.
Навального и Волкова оставили в полиции до вечера, отпустив только после времени окончания запланированного митинга. Сам митинг мэрия Нижнего Новгорода объявила несогласованным, так как она отозвала предложение Навальному с перечнем мест для его проведения.
С сентября Навальный начал тур по российским регионам в поддержку своего выдвижения в президенты. Навальный судим по тяжкой статье, закон запрещает выдвигаться в президенты с такой непогашенной судимостью.

Кампания Навального

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