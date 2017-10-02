Навального арестовали на 20 суток за призывы на митинг в Нижнем Новгороде

Судья Симоновского суда Москвы Хызыр Муссакаев арестовал политика Алексея Навального на 20 суток за повторное нарушение порядка проведения массовых акций, передает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Поводом для составления административного протокола стал пост главы юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова о предстоящем митинге Навального в Нижнем Новгороде. Тем не менее, виновным суд признал политика в том, что тот сам распространял призывы прийти на акцию, хотя та не была согласована (сам Навальный считает, что митинг был согласован).

Навальный заявил, что его задержали, чтобы не дать проводить митинги по всей России в поддержку своей избирательной кампании.

Навальный: в итоге началась совсем непонятная история - я вышел в пятницу из дома, меня задержали без объяснения причин, увезли в ОВД и через 11 часов дали распечатку чужого поста в качестве причины моего задержания — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) October 2, 2017

После решения Навальный сказал судье Хызыру Муссакаеву, что не возьмет его в «прекрасную Россию» будущего. По словам оппозиционера, этот арест — подарок Владимиру Путину на день рождения 7 октября.