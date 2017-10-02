«Диджитал не трогаем вообще». Генеральный продюсер RTVi рассказал о сокращениях на телеканале

Генеральный продюсер телеканала RTVi Алексей Пивоваров рассказал «Медузе» о сокращениях, необходимость в которых появилась из-за уменьшения финансирования.

«Реструктурируем сетку, уберем всякие дорогие форматы, увеличим объем прямого эфира из московской студии. Произвели некоторые сокращения неприятные, но вынужденные. В целом, мы пока все сохраняем с точки зрения и объема вещания, и главное — мы ничего не трогаем в диджитале, вообще. Я бы сказал, что мы меняем планы развития, а диджитал не трогаем вообще», — рассказал Алексей Пивоваров.

Продюсер телеканала уточнил, что сам не знает, почему деньги закончились раньше срока — о сокращении финансирования он узнал от акционера Руслана Соколова, который поставил его перед фактом. На вопрос, во сколько раз урезан бюджет, Пивоваров отвечать отказался.

Глава информационной службы телеканала Екатерина Котрикадзе также подтвердила «Медузе» информацию о финансовых сложностях. «Вообще все действительно сложно, но вроде не катастрофа», — описала она ситуацию на телеканале.