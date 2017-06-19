RTVI перезапустил сайт и телеканал

Телеканал RTVI запустил новый сайт, а также сменил оформление канала и обновил программу передач.

Главным ноу-хау в интернете RTVI называет то, что новости можно будет не только читать, но и смотреть. Для каждой новости планируется записывать примерно 30-секундные ролики.

На сайте также создан раздел под названием «Инфошум», куда попадают «фейковые и не в меру раздутые новости».

На телеканале выйдет в эфир новое ток-шоу «Здесь и там». Это регулярный телемост, который будут вести Антон Хреков и Наталья Метлина в Москве и Тихон Дзядко в Вашингтоне.

Генеральный продюсер RTVI Алексей Пивоваров в комментарии «Медузе» заявил: «Мы хотим стать центристским каналом, который находится посередине и равноудален от оппозиционной повестки и от повестки федеральных изданий». Слоган RTVI — «По обе стороны».

По словам Пивоварова, RTVI будет ориентироваться на аудиторию как в России и Европе, так и в США. «У нас есть две орбиты — европейско-израильская, туда же попадает Москва, и вторая — восточно-американская. Мы живем по обоим временам. У нас редакции в Нью-Йорке и в Москве, мы пользуемся тем, что мы в разных часовых поясах», — рассказал продюсер RTVI.

В комментарии «Медузе» Пивоваров отметил, что телеканал смотрят в основном люди старше 45 лет. Привлекать новую аудиторию RTVI собирается, прежде всего, за счет сайта. «Для нас очень важен диджитал, которого никогда не было на RTVI в современном понимании», — сказал Пивоваров.

Приоритетом для сайта RTVI, по словам Пивоварова, станет видеоконтент. «Сейчас это исключительно важный тренд — все экспериментируют с видеоформатами. Для нас очень важно, что внутри каждой заметки у нас есть видео с нашим ведущим, нет заметок только с текстом, потому что мы в общем про телек и про видео», — сказал продюсер RTVI.