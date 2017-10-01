Завершено голосование на референдуме о независимости Каталонии

Euronews
18:22, 1 октября 2017
Надежный источник

В Каталонии в 20:00 по местному времени (21:00 мск) завершено голосование на референдуме о независимости.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон в 22:00 по местному времени (23:00 мск) выступит с заявлением по поводу голосования, сообщает El Mundo.

Также заявление по поводу голосования в Каталонии планирует сделать и премьер-министр Испании Мариано Рахой.

Референдум в Каталонии, проходивший 1 октября, власти Испании объявили незаконным. Полиция пыталась не дать открыться одним избирательным участкам и блокировать работу других. Попытки помешать проведению голосования спровоцировали стихийные акции протеста. В столкновениях участников акций протеста с полицией пострадали более 400 человек.
Ранее власти Каталонии объявили, что если большинство участников референдума проголосует за независимость, то процесс ее объявления начнется в течение 48 часов после завершения подсчета голосов.

Референдум в Каталонии

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме