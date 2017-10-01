Завершено голосование на референдуме о независимости Каталонии
В Каталонии в 20:00 по местному времени (21:00 мск) завершено голосование на референдуме о независимости.
Президент Каталонии Карлес Пучдемон в 22:00 по местному времени (23:00 мск) выступит с заявлением по поводу голосования, сообщает El Mundo.
Также заявление по поводу голосования в Каталонии планирует сделать и премьер-министр Испании Мариано Рахой.
Референдум в Каталонии, проходивший 1 октября, власти Испании объявили незаконным. Полиция пыталась не дать открыться одним избирательным участкам и блокировать работу других. Попытки помешать проведению голосования спровоцировали стихийные акции протеста. В столкновениях участников акций протеста с полицией пострадали более 400 человек.
Ранее власти Каталонии объявили, что если большинство участников референдума проголосует за независимость, то процесс ее объявления начнется в течение 48 часов после завершения подсчета голосов.