Завершено голосование на референдуме о независимости Каталонии

В Каталонии в 20:00 по местному времени (21:00 мск) завершено голосование на референдуме о независимости.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон в 22:00 по местному времени (23:00 мск) выступит с заявлением по поводу голосования, сообщает El Mundo.

Также заявление по поводу голосования в Каталонии планирует сделать и премьер-министр Испании Мариано Рахой.