Власти Каталонии сообщили о 844 пострадавших в столкновениях с полицией
Обновлено. После 23:00 стороны опубликовали новые данные: в Каталонии говорят о 844 пострадавших демонстрантах, в полиции — о 19 сотрудниках полиции и 14 сотрудниках Гражданской гвардии
По последним данным властей Каталонии, в результате столкновений с полицией 1 октября — в день проведения референдума о независимости региона — пострадал 761 человек. Ранее сообщалось, что пострадали более 460 человек.
МВД Испании, в свою очередь, сообщило о 12 пострадавших сотрудниках полиции и трех задержанных участниках акций протеста.
Власти Испании объявили проведение референдума о независимости Каталонии незаконным. Полиция попыталась не допустить голосования, закрывая избирательные участки и конфискуя урны и бюллетени. Попытки помешать проведению голосования спровоцировали стихийные акции протеста в разных населенных пунктах автономии.
Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Однако власти автономии заявили, что дадут возможность проголосовать всем, кто находился на избирательных участках, ожидая своей очереди.
Президент Каталонии Карлес Пучдемон в 22:00 по местному времени (23:00 мск) выступит с заявлением по поводу голосования. До него свое заявление по поводу голосования в автономии планирует сделать премьер-министр Испании Мариано Рахой.