Власти Каталонии сообщили о 844 пострадавших в столкновениях с полицией

Обновлено. После 23:00 стороны опубликовали новые данные: в Каталонии говорят о 844 пострадавших демонстрантах, в полиции — о 19 сотрудниках полиции и 14 сотрудниках Гражданской гвардии

По последним данным властей Каталонии, в результате столкновений с полицией 1 октября — в день проведения референдума о независимости региона — пострадал 761 человек. Ранее сообщалось, что пострадали более 460 человек.

МВД Испании, в свою очередь, сообщило о 12 пострадавших сотрудниках полиции и трех задержанных участниках акций протеста.