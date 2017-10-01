В столкновениях с полицией в Каталонии пострадали 337 человек
Правительство Каталонии сообщило, что в столкновениях с полицей, пытающейся помешать проведению референдума о независимости региона, пострадали 337 человек. Каталонские власти призвали пострадавших обращаться с официальными жалобами.
Власти Испании ранее сообщили об 11 полицейских, пострадавших в столкновениях с участниками референдума в Каталонии.
Референдум о независимости Каталонии начался утром 1 октября. Власти Испании, которые считают его незаконным, фактически сорвали голосование. Часть избирательных участков была закрыта. Полиция в ходе рейдов изымала урны для бюллетеней.
Для разгона людей, которые собрались на участках и рядом с ними, полицейские применили дубинки и резиновые пули.