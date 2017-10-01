В столкновениях с полицией в Каталонии пострадали 337 человек

Правительство Каталонии сообщило, что в столкновениях с полицей, пытающейся помешать проведению референдума о независимости региона, пострадали 337 человек. Каталонские власти призвали пострадавших обращаться с официальными жалобами.

Власти Испании ранее сообщили об 11 полицейских, пострадавших в столкновениях с участниками референдума в Каталонии.