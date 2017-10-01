В Мадриде прошла демонстрация против независимости Каталонии. В Стране Басков поддержали каталонцев

ABC
12:03, 1 октября 2017
Надежный источник

В центре Мадрида состоялась демонстрация против референдума о независимости Каталонии. В ней приняли участие сотни людей. Они выступили с лозунгами в защиту целостности Испании.

Газета La Vanguardia сообщает, что в Витории и Сан-Себастьяне, городах Страны Басков, прошли уличные акции в поддержку референдума в Каталонии. В них приняли участие около тысячи человек.

Испанский футбольный клуб «Лас-Пальмас» перед запланированным на 1 октября матчем против «Барселоны» объявил, что его игроки выйдут на поле в форме с наклеенными флагами Испании.

Руководство «Барселоны» в связи с референдумом созвало экстренное совещание, по итогам которого должно решиться, состоится матч с «Лас-Пальмасом» или нет.

Референдум о независимости Каталонии начался утром 1 октября. Полиция Испании пытается помешать голосованию: она блокирует избирательные участки и выносит с них урны для бюллетеней.
Правительство Каталонии утверждает, что в столкновениях с полицейскими пострадали не менее 38 человек. Испанские власти сообщили об 11 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов.

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