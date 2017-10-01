В Мадриде прошла демонстрация против независимости Каталонии. В Стране Басков поддержали каталонцев

В центре Мадрида состоялась демонстрация против референдума о независимости Каталонии. В ней приняли участие сотни людей. Они выступили с лозунгами в защиту целостности Испании.

Manifestaciones en el centro de Madrid en contra del #CatalanReferendum https://t.co/wvz7cgFpOO pic.twitter.com/TidPjVUD0P — El Español (@elespanolcom) October 1, 2017

Газета La Vanguardia сообщает, что в Витории и Сан-Себастьяне, городах Страны Басков, прошли уличные акции в поддержку референдума в Каталонии. В них приняли участие около тысячи человек.

Испанский футбольный клуб «Лас-Пальмас» перед запланированным на 1 октября матчем против «Барселоны» объявил, что его игроки выйдут на поле в форме с наклеенными флагами Испании.

Руководство «Барселоны» в связи с референдумом созвало экстренное совещание, по итогам которого должно решиться, состоится матч с «Лас-Пальмасом» или нет.