В Мадриде прошла демонстрация против независимости Каталонии. В Стране Басков поддержали каталонцев
В центре Мадрида состоялась демонстрация против референдума о независимости Каталонии. В ней приняли участие сотни людей. Они выступили с лозунгами в защиту целостности Испании.
Manifestaciones en el centro de Madrid en contra del #CatalanReferendum https://t.co/wvz7cgFpOO pic.twitter.com/TidPjVUD0P— El Español (@elespanolcom) October 1, 2017
Газета La Vanguardia сообщает, что в Витории и Сан-Себастьяне, городах Страны Басков, прошли уличные акции в поддержку референдума в Каталонии. В них приняли участие около тысячи человек.
Испанский футбольный клуб «Лас-Пальмас» перед запланированным на 1 октября матчем против «Барселоны» объявил, что его игроки выйдут на поле в форме с наклеенными флагами Испании.
COMUNICADO OFICIAL— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) October 1, 2017
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Руководство «Барселоны» в связи с референдумом созвало экстренное совещание, по итогам которого должно решиться, состоится матч с «Лас-Пальмасом» или нет.