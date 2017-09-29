Путин послал самолеты спецотряда «Россия» за пассажирами «ВИМ-Авиа»
Два самолета Ту-214 летного спецотряда «Россия» подключили к перевозке пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа» из Анталии. Пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова сообщила, что это сделано по распоряжению Владимира Путина.
Спецотряд «Россия» обслуживает первых лиц государства. Он насчитывает 60 самолетов. Отряд находится в ведении управления делами президента.
«ВИМ-Авиа» с лета 2017 года постоянно задерживает и отменяет рейсы из-за долгов перед аэропортами и поставщиками топлива. 25 сентября она прекратила выполнять чартерные рейсы, регулярные рейсы компания будет выполнять до 15 октября.
На ближайшие недели проданы около 190 тысяч билетов «ВИМ-Авиа». За границей остаются более 30 тысяч пассажиров компании. К их перевозке подключились семь других авиакомпаний.
27 сентября Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии министру транспорта Максиму Соколову. Президент также заявил вице-премьеру Аркадию Дворковичу (курирует в правительстве вопросы транспорта), что он уделяет недостаточно внимания этой отрасли.