Путин послал самолеты спецотряда «Россия» за пассажирами «ВИМ-Авиа»

Два самолета Ту-214 летного спецотряда «Россия» подключили к перевозке пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа» из Анталии. Пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова сообщила, что это сделано по распоряжению Владимира Путина.

«ВИМ-Авиа» с лета 2017 года постоянно задерживает и отменяет рейсы из-за долгов перед аэропортами и поставщиками топлива. 25 сентября она прекратила выполнять чартерные рейсы, регулярные рейсы компания будет выполнять до 15 октября.

На ближайшие недели проданы около 190 тысяч билетов «ВИМ-Авиа». За границей остаются более 30 тысяч пассажиров компании. К их перевозке подключились семь других авиакомпаний.