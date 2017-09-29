На развитие Крыма дополнительно потратят 72 миллиарда рублей

На реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) развития республики Крым и Севастополя до конца 2017 года дополнительно выделят 72 миллиарда рублей. Об этом объявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

По его словам, уже одобрено увеличение финансирования программы на 59 миллиардов рублей. «Но это еще не все увеличение, потому что необходимо сейчас заключить контракт по „Тавриде“, так как это большой и значимый объект», — сказал Назаров.

«Суммарно в этом году программа будет увеличена на 72 миллиарда», — сообщил замминистра, добавив, что необходимые для этого средства предусмотрены в бюджете.