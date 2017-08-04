Правительство дополнительно выделило Крыму 57 миллиардов рублей

РБК
13:31, 4 августа 2017
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На проекты в Крыму из федерального бюджета дополнительно выделено 57 миллиардов рублей. Об этом, сообщает РБК, объявил во время рабочей поездки на полуостров премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Дополнительные средства, по словам главы правительства, пойдут на строительство новых и реконструкцию уже действующих объектов.

В частности, сообщил Медведев, на объекты здравоохранения и образования в Севастополе выделено 6,75 миллиарда рублей, еще 14,4 миллиарда планируется потратить на автодорогу «Таврида» из Керчи в Севастополь.

Кроме того, дополнительное финансирование из федерального бюджета будет направлено на строительство и реконструкция канализации, тоннельных водоводов, электрификацию населенных пунктов в Крыму, а также реконструкцию «Артека».

Соответствующие документы, заявил премьер-министр, были подписаны по итогам совещания по финансированию территориальных государственных программ, которое прошло в Москве в конце июля.

«Я подписал поручение по расходам бюджета на 2018 год и на период 2019–2020 годов по республике Крым и по городу Севастополю», — сказал Медведев.

РБК
Бюджет Крыма, утвержденный властями республики в декабре 2016 года, предусматривал доходы в размере 131,7 миллиарда рублей, включая «безвозмездные поступления» в 98 миллиардов рублей. Расходная часть бюджета составляла 134,8 миллиарда рублей.
В июне власти Крыма утвердили увеличение расходной и доходной частей бюджета на 2,9 миллиарда рублей каждой.
После присоединения полуострова к РФ весной 2014 года была принята федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя до 2020 года. На программу из бюджета предполагается выделить более 738 миллиардов рублей.

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