Правительство дополнительно выделило Крыму 57 миллиардов рублей

На проекты в Крыму из федерального бюджета дополнительно выделено 57 миллиардов рублей. Об этом, сообщает РБК, объявил во время рабочей поездки на полуостров премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Дополнительные средства, по словам главы правительства, пойдут на строительство новых и реконструкцию уже действующих объектов.

В частности, сообщил Медведев, на объекты здравоохранения и образования в Севастополе выделено 6,75 миллиарда рублей, еще 14,4 миллиарда планируется потратить на автодорогу «Таврида» из Керчи в Севастополь.

Кроме того, дополнительное финансирование из федерального бюджета будет направлено на строительство и реконструкция канализации, тоннельных водоводов, электрификацию населенных пунктов в Крыму, а также реконструкцию «Артека».

Соответствующие документы, заявил премьер-министр, были подписаны по итогам совещания по финансированию территориальных государственных программ, которое прошло в Москве в конце июля.