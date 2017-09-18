Правительство дополнительно поднимет акциз на топливо в России

Ведомости
06:05, 18 сентября 2017
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Правительство РФ приняло решение о дополнительном повышении акциза на топливо в 2018 году. На бюджетных совещаниях в правительстве, рассказали «Ведомостям» несколько федеральных чиновников, было решено провести повышение акциза в два этапа — по 50 копеек за 1 литр с 1 января и 1 июля.

Речь идет о существенно большем повышении акцизов, чем предусмотрено Налоговым кодексом, отмечает издание. При предусмотренной кодексом индексации на инфляцию (4 процента) акциз на бензин должен был бы быть повышен на 30 копеек за литр, а на дизель — на 23 копейки за литр.

По оценке собеседников «Ведомостей», повышение акциза на топливо принесет бюджету дополнительно 55-60 миллиардов рублей.

Из-за повышения акциза на 50 копеек литр топлива в рознице может подорожать на 1,5%, или на 60 копеек, говорится в письме Минэнерго в Минфин и аппарат правительства, с которым ознакомился источник издания. Кроме того, указывается в письме, есть еще рыночные риски роста цен до конца 2017 года на 2,8 рубля за литр.

В правительстве, Минтрансе, Минфине и других профильных ведомствах от комментариев по поводу повышения акциза пока отказались, сославшись, в частности, на то, что работа над проектом бюджета пока не завершена.

Инициатива исходит от Минтранса, которому нужны деньги, в частности, на строительство трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области, говорят несколько чиновников.

Ведомости
Поступления от акцизов на топливо распределяются между региональными дорожными фондами и федеральным бюджетом. В 2018 году региональные бюджеты пойдут 57,4 процента поступлений от акциза на топливо.
По данным источников «Ведомостей» и РБК, с инициативой дополнительного повышения налога выступил Минтранс, чтобы получить дополнительные средства для строительства трасс «Приморское кольцо» в Калининградской области и «Таврида» в Крыму.
В предыдущие годы, отмечало РБК, предложения о повышении акцизов на топливо исходили, как правило, от Минфина, который таким образом компенсировал дефицит федерального бюджета.
Трасса «Приморское кольцо», которая должна связать Калининград с курортными городами области и аэропортом, строится с 2007 года. В августе президент РФ Владимир Путин дал поручение завершить строительство в ближайшее время. По оценке источников РБК, на завершение «Приморского кольца» необходимо 40 миллиардов рублей.
Трасса «Таврида» протяженностью почти 280 километров должна связать Керчь, Симферополь и Севастополь со строящимся мостом через Керченский пролив. Минтранс ранее заявлял, что трасса, строительство которой пока не началось, будет стоить не дороже 140 миллиардов рублей. Основную часть работ планируется выполнить в 2018 году, а завершить строительство — в 2020 году.

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