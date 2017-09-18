Правительство дополнительно поднимет акциз на топливо в России

Правительство РФ приняло решение о дополнительном повышении акциза на топливо в 2018 году. На бюджетных совещаниях в правительстве, рассказали «Ведомостям» несколько федеральных чиновников, было решено провести повышение акциза в два этапа — по 50 копеек за 1 литр с 1 января и 1 июля.

Речь идет о существенно большем повышении акцизов, чем предусмотрено Налоговым кодексом, отмечает издание. При предусмотренной кодексом индексации на инфляцию (4 процента) акциз на бензин должен был бы быть повышен на 30 копеек за литр, а на дизель — на 23 копейки за литр.

По оценке собеседников «Ведомостей», повышение акциза на топливо принесет бюджету дополнительно 55-60 миллиардов рублей.

Из-за повышения акциза на 50 копеек литр топлива в рознице может подорожать на 1,5%, или на 60 копеек, говорится в письме Минэнерго в Минфин и аппарат правительства, с которым ознакомился источник издания. Кроме того, указывается в письме, есть еще рыночные риски роста цен до конца 2017 года на 2,8 рубля за литр.

В правительстве, Минтрансе, Минфине и других профильных ведомствах от комментариев по поводу повышения акциза пока отказались, сославшись, в частности, на то, что работа над проектом бюджета пока не завершена.