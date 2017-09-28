«ВИМ-Авиа» прекратит полеты с 16 октября

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» будет выполнять регулярные рейсы до 15 октября. Об этом было объявлено на совещании оперативного штаба в Минтрансе.

Пассажирам с датой выполнения регулярного рейса с 16 октября и далее рекомендуется для возврата денег сдавать билеты по месту их приобретения, сообщается на сайте Минтранса.

Также на совещании в министерстве транспорта было объявлено, что разработан план вывоза пассажиров чартерных рейсов «ВИМ-Авиа», находящихся за рубежом.