«ВИМ-Авиа» прекратит полеты с 16 октября
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» будет выполнять регулярные рейсы до 15 октября. Об этом было объявлено на совещании оперативного штаба в Минтрансе.
Пассажирам с датой выполнения регулярного рейса с 16 октября и далее рекомендуется для возврата денег сдавать билеты по месту их приобретения, сообщается на сайте Минтранса.
Также на совещании в министерстве транспорта было объявлено, что разработан план вывоза пассажиров чартерных рейсов «ВИМ-Авиа», находящихся за рубежом.
По предварительным данным, авиакомпания «ВИМ-Авиа» продала около 190 тысяч билетов с датой вылета в ближайшие несколько недель как на регулярные, так и на чартерные рейсы. За рубежом находятся около 39 тысяч туристов с билетами на чартеры «ВИМ-Авиа», еще около 1,5 тысячи человек должны были вылетать рейсами этой авиакомпании с российских курортов.
23 сентября начались массовые задержки рейсов «ВИМ-Авиа» — как регулярных, так и чартерных. В Росавиации заявили, что авиакомпания задолжала за топливо и аэропортное обслуживание. Вскоре после этого СК завел уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, заподозрив компанию в хищении более миллиона рублей у пассажиров.
25 сентября авиакомпания объявила, что не имеет средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Как стало известно «Ведомостям», «ВИМ-Авиа» безуспешно пыталась получить кредит на покрытие кассового разрыва. По данным издания, речь шла о 500 миллионах рублей, которые государство должно выплатить перевозчику в качестве возврата НДС за третий квартал.
27 сентября стало известно, что совладельцы «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев и его жена Светлана покинули Россию.
Из-за ситуации с «ВИМ-Авиа», занимавшей 10 место в России по числу перевезенных пассажиров, президент РФ Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о «неполном служебном соответствии».