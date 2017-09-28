Создатель Facebook Марк Цукерберг ответил на слова президента США Дональда Трампа о том, что соцсеть всегда была против него.

«Трамп считает, что фейсбук против него. Либералы считают, что мы помогли Трампу. Обе стороны недовольны из-за идей и контента, который им не нравится. Но это и есть принцип платформы для любых идей», — заявил Цукерберг.

Он добавил, что влияние соцсети на выборы президента в 2016 году заключалось далеко не только в том, чтобы распространять ложную информацию. По его словам, проблемных рекламных постов было в тысячи раз меньше, чем обычной политической рекламы. Помимо этого Facebook помогал избирателям зарегистрироваться на выборах.

Таким образом Цукерберг ответил на твит Трампа, опубликованный вечером 27 сентября. В нем президент, не ссылаясь на какой-либо повод, раскритиковал соцсеть.