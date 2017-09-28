Марк Цукерберг: Трамп считает, что мы против него, а либералы — что мы за него

Марк Цукерберг
05:46, 28 сентября 2017
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Создатель Facebook Марк Цукерберг ответил на слова президента США Дональда Трампа о том, что соцсеть всегда была против него.

«Трамп считает, что фейсбук против него. Либералы считают, что мы помогли Трампу. Обе стороны недовольны из-за идей и контента, который им не нравится. Но это и есть принцип платформы для любых идей», — заявил Цукерберг.

Он добавил, что влияние соцсети на выборы президента в 2016 году заключалось далеко не только в том, чтобы распространять ложную информацию. По его словам, проблемных рекламных постов было в тысячи раз меньше, чем обычной политической рекламы. Помимо этого Facebook помогал избирателям зарегистрироваться на выборах.

Таким образом Цукерберг ответил на твит Трампа, опубликованный вечером 27 сентября. В нем президент, не ссылаясь на какой-либо повод, раскритиковал соцсеть.

Фейсбук всегда был против Трампа. Телеканалы всегда были против Трампа, отсюда фальшивые новости. The New York Times (они извинились) и The Washington Post были против Трампа. Сговор?
В сентябре 2017 года Facebook объявил, что обнаружил сотни фальшивых аккаунтов, которые покупали политическую рекламу. Компания считает, что аккаунты управлялись из России с так называемой «фабрики троллей».
Соцсеть намерена сотрудничать с расследованием о вмешательстве России в выборы и ужесточить требования к политической рекламе.

Дело о вмешательстве России в выборы президента США

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