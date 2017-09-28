Лидер «Христианского государства» был осужден за убийство соседки ради денег

Лидер организации «Христианское государство» Александр Калинин был судим за участие в убийстве соседки в Норильске в 2002 году. Об этом сообщила пресс-секретарь краевого суда Красноярского края Наталья Мишанина.

Согласно материалам дела, рассказала представитель краевого суда, в июле 2002 года Калинин узнал, что у его соседки, хорошей приятельницы его матери, есть деньги, и сообщил это двум знакомым наркоманам.

«Сначала знакомые без него пытались попасть в квартиру — ломились в дверь, отключали свет, но женщина не открывала. Открыла только, когда постучал Калинин, так как его знала», — сообщила пресс-секретарь краевого суда.

Калинин и его подельники, говорилось в материалах дела, ворвались в квартиру, забрали 75 тысяч рублей, и чтобы не оставлять следов, задушили женщину и ушли.

В мае 2003 года, рассказала собеседница агентства, Калинин был приговорен к 8,5 года колонии строгого режима. Наказание, по ее словам, он отбывал в Норильске.

Пресс-секретарь краевого суда также сообщила, что в январе 2003 года Калинин был еще и осужден на 2 года условно по статье за подделку документов, не став раскрывать подробности этого дела.