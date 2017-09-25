Лидера «Христианского государства» судили за убийство и разбой

Лидер движения «Христианское государство» Александр Калинин был ранее судим за убийство и разбой. Об этом РИА Новости рассказал неназванный источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства заявил, что Калинин был осужден в 2002 году Норильским городским судом. Ему дали восемь лет лишения свободы за убийство с отягчающими обстоятельствами и разбой.

О деталях совершенных Калининым преступления ничего не сообщается.