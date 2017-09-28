Алексей Навальный объявил о согласовании администрацией Петербурга акции на Марсовом поле

Администрация Санкт-Петербурга не отказала заявителям акции на Марсовом поле, которая по инициативе Алексея Навального должна состояться 7 октября, в установленный срок. Как пишет сам Навальный в твиттере, это значит, что акция фактически согласована.

Администрация СПБ не вынесла отказа на нашу заявку. По закону получается митинг-встреча 7 окт в 18-00 на Марсовом поле согласован. — Alexey Navalny (@navalny) September 28, 2017

Глава федерального штаба оппозиционера Леонид Волков прямо пишет: «Митинг согласован».

В администрации Санкт-Петербурга заявление политика пока не прокомментировали.