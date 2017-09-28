Алексей Навальный объявил о согласовании администрацией Петербурга акции на Марсовом поле

Meduza
16:04, 28 сентября 2017

Администрация Санкт-Петербурга не отказала заявителям акции на Марсовом поле, которая по инициативе Алексея Навального должна состояться 7 октября, в установленный срок. Как пишет сам Навальный в твиттере, это значит, что акция фактически согласована.

Глава федерального штаба оппозиционера Леонид Волков прямо пишет: «Митинг согласован».

В администрации Санкт-Петербурга заявление политика пока не прокомментировали.

Алексей Навальный осенью 2017 года проводит серию митингов — встреч с избирателями в разных городах России. Они проходят по пятницам и выходным. Фактически везде митинги получают согласование от местных администраций, хотя чиновники стараются назначить на то же время другие акции или мероприятия.

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