Алексей Навальный объявил о согласовании администрацией Петербурга акции на Марсовом поле
Администрация Санкт-Петербурга не отказала заявителям акции на Марсовом поле, которая по инициативе Алексея Навального должна состояться 7 октября, в установленный срок. Как пишет сам Навальный в твиттере, это значит, что акция фактически согласована.
Администрация СПБ не вынесла отказа на нашу заявку. По закону получается митинг-встреча 7 окт в 18-00 на Марсовом поле согласован.— Alexey Navalny (@navalny) September 28, 2017
Глава федерального штаба оппозиционера Леонид Волков прямо пишет: «Митинг согласован».
В администрации Санкт-Петербурга заявление политика пока не прокомментировали.
Алексей Навальный осенью 2017 года проводит серию митингов — встреч с избирателями в разных городах России. Они проходят по пятницам и выходным. Фактически везде митинги получают согласование от местных администраций, хотя чиновники стараются назначить на то же время другие акции или мероприятия.