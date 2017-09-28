«Аэрофлот» профинансирует «ВИМ-Авиа»

По информации издания The Bell, «Аэрофлот» потратит около 1,85 миллиарда рублей. Эту сумму выделят из средств, которые «Аэрофлот» получает за пролет самолетов иностранных авиакомпаний над территорией России.

Согласно директиве, потраченные деньги будут компенсированы «Аэрофлоту» «в счет взаиморасчетов <…> с отраслью». Никаких пояснений по поводу компенсации расходов в директиве нет.

Авиакомпания «Аэрофлот» потратит собственные средства на финансирование операционной и финансовой деятельности «ВИМ-Авиа». Это следует из директивы вице-премьера Аркадия Дворковича, опубликованной на сайте правительства России.

«ВИМ-Авиа» с лета 2017 года в массовом порядке задерживает и отменяет рейсы из-за долгов перед аэропортами и поставщиками топлива. 25 сентября компания прекратила выполнять чартерные рейсы, регулярные рейсы она будет выполнять до 15 октября.

«ВИМ-Авиа» продала около 190 тысяч билетов на рейсы в ближайшие несколько недель. По данным Росавиации на 27 сентября, за рубежом находились примерно 38 тысяч пассажиров компании.

Предполагается, что часть пассажиров должна перевезти сама «ВИМ-Авиа». Другую часть распределили между семью авиакомпаниями: им выплатят компенсации из федерального бюджета.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о хищении денег пассажиров «ВИМ-Авиа». По версии СК, руководители компании продавали билеты, зная, что у них нет денег на топливо и обслуживание самолетов в аэропортах.

Совладельцы «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев и его жена Светлана покинули Россию. Генеральный директор компании Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева были задержаны.