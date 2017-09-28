«Аэрофлот» профинансирует «ВИМ-Авиа»
Авиакомпания «Аэрофлот» потратит собственные средства на финансирование операционной и финансовой деятельности «ВИМ-Авиа». Это следует из директивы вице-премьера Аркадия Дворковича, опубликованной на сайте правительства России.
Согласно директиве, потраченные деньги будут компенсированы «Аэрофлоту» «в счет взаиморасчетов <…> с отраслью». Никаких пояснений по поводу компенсации расходов в директиве нет.
По информации издания The Bell, «Аэрофлот» потратит около 1,85 миллиарда рублей. Эту сумму выделят из средств, которые «Аэрофлот» получает за пролет самолетов иностранных авиакомпаний над территорией России.
«ВИМ-Авиа» с лета 2017 года в массовом порядке задерживает и отменяет рейсы из-за долгов перед аэропортами и поставщиками топлива. 25 сентября компания прекратила выполнять чартерные рейсы, регулярные рейсы она будет выполнять до 15 октября.
«ВИМ-Авиа» продала около 190 тысяч билетов на рейсы в ближайшие несколько недель. По данным Росавиации на 27 сентября, за рубежом находились примерно 38 тысяч пассажиров компании.
Предполагается, что часть пассажиров должна перевезти сама «ВИМ-Авиа». Другую часть распределили между семью авиакомпаниями: им выплатят компенсации из федерального бюджета.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о хищении денег пассажиров «ВИМ-Авиа». По версии СК, руководители компании продавали билеты, зная, что у них нет денег на топливо и обслуживание самолетов в аэропортах.
Совладельцы «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев и его жена Светлана покинули Россию. Генеральный директор компании Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева были задержаны.