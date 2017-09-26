«Ведомости» спрогнозировали отставку пяти губернаторов

Свои посты в ближайшие несколько недель могут покинуть губернаторы Приморского края, Магаданской области и Дагестана, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

В числе губернаторов, которым грозит отставка, собеседники издания также назвали глав Северной Осетии и Владимирской области.

Кроме того, по данным разных источников, свои посты могут покинуть губернаторы Красноярского края, Омской, Мурманской и Нижегородской областей. О возможной отставке глав этих регионов ранее сообщали источники «Коммерсанта».

Всего, по словам источников «Ведомостей», в «осеннюю волну» отставок свои посты покинут не менее пяти губернаторов.