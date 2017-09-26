«Ведомости» спрогнозировали отставку пяти губернаторов
Свои посты в ближайшие несколько недель могут покинуть губернаторы Приморского края, Магаданской области и Дагестана, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
В числе губернаторов, которым грозит отставка, собеседники издания также назвали глав Северной Осетии и Владимирской области.
Кроме того, по данным разных источников, свои посты могут покинуть губернаторы Красноярского края, Омской, Мурманской и Нижегородской областей. О возможной отставке глав этих регионов ранее сообщали источники «Коммерсанта».
Всего, по словам источников «Ведомостей», в «осеннюю волну» отставок свои посты покинут не менее пяти губернаторов.
Решение об отставке каждого конкретного губернатора принимает только президент, администрация лишь предлагает список, поясняет один из собеседников «Ведомостей». Список кандидатов на губернаторские посты насчитывает 40–50 человек, возможности выбора у Кремля не ограничены, отмечает он.