Сергею Удальцову дали пять суток ареста. Он объявил голодовку

Координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову дали пять суток ареста по административной статье о нарушении порядка проведения массовых акций. Такое решение принял Тверской суд Москвы.

Удальцов в ответ объявил голодовку. «Буду ее держать до момента освобождения, добиваться пересмотра дела», — заявил он агентству «Интерфакс». По словам Удальцова, жалоба на решение суда будет подана в Мосгорсуд 26 сентября.

На заседании суда были отклонены все ходатайства защиты Удальцова, включая ходатайства о вызове свидетелей и приобщении к материалам дела видеозаписи его задержания.