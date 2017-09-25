Сергею Удальцову дали пять суток ареста. Он объявил голодовку
Координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову дали пять суток ареста по административной статье о нарушении порядка проведения массовых акций. Такое решение принял Тверской суд Москвы.
Удальцов в ответ объявил голодовку. «Буду ее держать до момента освобождения, добиваться пересмотра дела», — заявил он агентству «Интерфакс». По словам Удальцова, жалоба на решение суда будет подана в Мосгорсуд 26 сентября.
На заседании суда были отклонены все ходатайства защиты Удальцова, включая ходатайства о вызове свидетелей и приобщении к материалам дела видеозаписи его задержания.
«Вину не признаю. Действий, которые мне инкриминируются, не совершал», — сказал Удальцов в суде.
Сергей Удальцов был задержан 23 сентября на Страстном бульваре в центре Москвы, где планировалось устроить акцию «Антикапитализм-2017». Акцию собирались провести в формате народных гуляний, поскольку городские власти отказались ее согласовать. По словам Удальцова, во время задержания он шел по улице и разговаривал с журналистами, никаких лозунгов он не выкрикивал.
Представитель движения «Другая Россия» Александр Аверин сообщил, что всего был задержан 41 человек. На них составили административные протоколы о нарушении порядка проведения митингов. В числе задержанных оказался Эдуард Лимонов: вскоре его отпустили, а рассмотрение его дела назначили на 3 октября.
Сергей Удальцов в начале августа вышел из колонии, где отсидел срок по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года.