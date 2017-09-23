Сергей Удальцов задержан в центре Москвы

Сергей Удальцов
10:44, 23 сентября 2017
Надежный источник
Обновление: На Сергея Удальцова составили протокол по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации или проведения митинга). Удальцов намерен оспаривать незаконное, с его точки зрения, задержание в суде.

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов задержан в центре Москвы возле Страстного бульвара, где должна была пройти акция «Антикапитализм-2017».

Как сообщил оппозиционер в своем твитере, к нему и другим активистам, направлявшимся на Страстной бульвар, подошли сотрудники полиции и сказали, что они «собрались для проведения несанкционированной акции».

Всего, по словам Удальцова, задержаны около 30 человек. Представитель «Другой России» Александр Аверин сообщил журналистам, что среди задержанных — основатель организации Эдуард Лимонов.

Все задержанные, сообщает «Интерфакс», находятся в полицейских автобусах.

Акция «Антикапитализм-2017» на Страстном бульваре в Москве не была санкционирована властями города. Организаторы мероприятия, среди которых представители «Левого фронта» и «Другой России», заявили, что мэрия, отказавшись согласовывать акцию на Страстном бульваре, не предложила им альтернативу, сообщало «Эхо Москвы».
Организаторы «Антикапитализма-2017» заявили, что не будут отказываться от мероприятия, несмотря на решение мэрии, и устроят ее в форме «народных гуляний».
Сергей Удальцов 7 августа освободился из колонии, где пробыл три года после приговора суда об организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 года. 13 сентября его задержали за одиночный пикет у Госдумы, но отпустили без составления протокола.

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