Обновление: На Сергея Удальцова составили протокол по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации или проведения митинга). Удальцов намерен оспаривать незаконное, с его точки зрения, задержание в суде.

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов задержан в центре Москвы возле Страстного бульвара, где должна была пройти акция «Антикапитализм-2017».

Как сообщил оппозиционер в своем твитере, к нему и другим активистам, направлявшимся на Страстной бульвар, подошли сотрудники полиции и сказали, что они «собрались для проведения несанкционированной акции».

Шли спокойно, без плакатов и лозунгов - сотрудники полиции подошли и сказали, что они "собрались для проведения несанкционированной акции" pic.twitter.com/demjbjXFtq — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) September 23, 2017

Всего, по словам Удальцова, задержаны около 30 человек. Представитель «Другой России» Александр Аверин сообщил журналистам, что среди задержанных — основатель организации Эдуард Лимонов.

Все задержанные, сообщает «Интерфакс», находятся в полицейских автобусах.