Сергея Удальцова задержали за одиночный пикет у Госдумы

Анастасия Удальцова
06:10, 13 сентября 2017
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Обновление. Удальцова отпустили из полиции без составления протокола. Случившееся объяснили «недоразумением».

Лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова задержали около Государственной думы в Москве, где он проводил одиночный пикет. Оппозиционера доставили в ОВД по району Тверской, пишет его жена Анастасия Удальцова.

Удальцов пришел к Думе в день первого пленарного заседания после летних каникул. Он стоял с плакатом о требовании широкой амнистии. Свои требования Удальцов передал, в частности, депутату от КПРФ Сергею Шаргунову.

Новость дополняется.
7 августа 2017 года Удальцов освободился из колонии, где пробыл три года после приговора суда об организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 года.
После освобождения его вновь привлекли в качестве свидетеля по «болотному делу», но Удальцов отказался от дачи показаний.

Интервью Сергея Удальцова

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