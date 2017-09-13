Сергея Удальцова задержали за одиночный пикет у Госдумы
Обновление. Удальцова отпустили из полиции без составления протокола. Случившееся объяснили «недоразумением».
Лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова задержали около Государственной думы в Москве, где он проводил одиночный пикет. Оппозиционера доставили в ОВД по району Тверской, пишет его жена Анастасия Удальцова.
Удальцова задержали на одиночном пикете у Госдумы и доставили в Тверское ОВД pic.twitter.com/EmlURFrERV— Анастасия Удальцова (@udaltsova_) September 13, 2017
Удальцов пришел к Думе в день первого пленарного заседания после летних каникул. Он стоял с плакатом о требовании широкой амнистии. Свои требования Удальцов передал, в частности, депутату от КПРФ Сергею Шаргунову.
Будем добиваться изменений в законодательстве pic.twitter.com/AXVdNYFYdN— Сергей Удальцов (@s_udaltsov) September 13, 2017
Новость дополняется.
7 августа 2017 года Удальцов освободился из колонии, где пробыл три года после приговора суда об организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 года.
После освобождения его вновь привлекли в качестве свидетеля по «болотному делу», но Удальцов отказался от дачи показаний.