Сергея Удальцова допросили в СК через месяц после освобождения из колонии. Он отказался давать показания
Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова допросили в Следственном комитете РФ по делу о столкновениях на Болотной площади в 2012 году. Удальцов сообщил в твиттере, что отказался давать показания, сославшись на 51 статью Конституции, в которой закреплено право не свидетельствовать против себя.
«Для меня неприемлемо давать на кого-либо показания, даже если сейчас я с этими людьми не полностью согласен», — сказал Удальцов в комментарии телеканалу «Дождь».
Адвокат Виолетта Волкова сообщила, что Удальцов дал в СК подписку о неразглашении.
Сергей Удальцов 8 августа вышел из колонии, где он отбывал срок по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади. Удальцов провел в колонии 4,5 года. Во время суда он отказался признать себя виновным.
По «болотному делу» в России были осуждены более 30 человек. Его расследование продолжается.