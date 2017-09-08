Сергея Удальцова допросили в СК через месяц после освобождения из колонии. Он отказался давать показания

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова допросили в Следственном комитете РФ по делу о столкновениях на Болотной площади в 2012 году. Удальцов сообщил в твиттере, что отказался давать показания, сославшись на 51 статью Конституции, в которой закреплено право не свидетельствовать против себя.

«Для меня неприемлемо давать на кого-либо показания, даже если сейчас я с этими людьми не полностью согласен», — сказал Удальцов в комментарии телеканалу «Дождь».

Адвокат Виолетта Волкова сообщила, что Удальцов дал в СК подписку о неразглашении.