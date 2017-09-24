Стратегические бомбардировщики США совершили облет Северной Кореи

Министерство обороны США
08:30, 24 сентября 2017
Надежный источник

Американские стратегические бомбардировщики B-1B с эскортом истребителей F-15C совершили облет границ Северной Кореи. Об этом 23 сентября отчитался Пентагон.

Бомбардировщики совершили полет над Японским морем вдоль побережья КНДР. В Минобороны США отметили, что в XXI-м веке американские самолеты впервые выполняли задачи так далеко к северу от демилитаризованной зоны.

Вскоре после облета министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что континентальные Соединенные Штаты неизбежно станут целью для северокорейских ракет из-за риторики «господина злого президента».

Ли Ён Хо назвал президента США Дональда Трампа психически нездоровым, который начал «самоубийственную миссию».

Узнал о речи министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он повторяет заявления «маленького человека-ракеты», то им недолго осталось!
Дональд Трамп

Эта миссия демонстрирует решимость США и ясно показывает, что у президента есть много военных возможностей для устранения любой угрозы. Программа вооружений Северной Кореи является страшной угрозой для Азиатско-тихоокеанского региона и всего международного сообщества. (англ.яз.)

Министерство обороны США
Выступая в ООН 19 сентября, Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «человеком-ракетой». В ответ северокорейский лидер обозвал Трампа «слабоумным стариком».
Отношения между США и КНДР обострились после многочисленных ракетных испытаний, которые Северная Корея провела летом 2017 года. КНДР впервые испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

Словесная перепалка США и КНДР

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