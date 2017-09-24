Стратегические бомбардировщики США совершили облет Северной Кореи

Американские стратегические бомбардировщики B-1B с эскортом истребителей F-15C совершили облет границ Северной Кореи. Об этом 23 сентября отчитался Пентагон.

Бомбардировщики совершили полет над Японским морем вдоль побережья КНДР. В Минобороны США отметили, что в XXI-м веке американские самолеты впервые выполняли задачи так далеко к северу от демилитаризованной зоны.

Вскоре после облета министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что континентальные Соединенные Штаты неизбежно станут целью для северокорейских ракет из-за риторики «господина злого президента».

Ли Ён Хо назвал президента США Дональда Трампа психически нездоровым, который начал «самоубийственную миссию».