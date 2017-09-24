Стратегические бомбардировщики США совершили облет Северной Кореи
Американские стратегические бомбардировщики B-1B с эскортом истребителей F-15C совершили облет границ Северной Кореи. Об этом 23 сентября отчитался Пентагон.
Бомбардировщики совершили полет над Японским морем вдоль побережья КНДР. В Минобороны США отметили, что в XXI-м веке американские самолеты впервые выполняли задачи так далеко к северу от демилитаризованной зоны.
Вскоре после облета министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что континентальные Соединенные Штаты неизбежно станут целью для северокорейских ракет из-за риторики «господина злого президента».
Ли Ён Хо назвал президента США Дональда Трампа психически нездоровым, который начал «самоубийственную миссию».
Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017
Эта миссия демонстрирует решимость США и ясно показывает, что у президента есть много военных возможностей для устранения любой угрозы. Программа вооружений Северной Кореи является страшной угрозой для Азиатско-тихоокеанского региона и всего международного сообщества. (англ.яз.)