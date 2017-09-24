Главред «Сиб.фм» уволился после удаления новости про Навального по требованию собственника

Главный редактор издания «Сиб.фм» Сергей Самойленко объявил, что с октября увольняется с должности. Об этом Самойленко сообщил 22 сентября, когда с сайта пропала новость о предстоящем митинге Алексея Навального в Новосибирске.

В интервью «Радио Свобода» Самойленко подтвердил, что уволился из-за удаления новости по требованию собственника. «Собственник принял решение, на мой взгляд, бессмысленное и даже идиотское. Я почесал репу и понял, что не готов в таких параметрах работать», — добавил главред издания.

Самойленко добавил, что, по его мнению, «было решено сделать вид, что Навального не существует в природе».

Источники, близкие к редакции «Сиб.фм», рассказали «Радио Свобода», что издание недавно было продано депутату Госдумы от «Единой России» Виктору Игнатову. При этом на сайте издания генеральным директором до сих пор значится его создатель Андрей Ксенчук.

Как отмечает The Insider, с сайта «Сиб.фм» пропали еще три заметки о Навальном.