Лидер «Христианского государства» Александр Калинин арестован
Таганский суд Москвы арестовал лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Калинина меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 ноября», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Калинин свою вину не признал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда Юлию Сухинину.
«Он не оспаривает направление писем [в кинотеатры]. Он говорит, что направлял их по религиозным убеждениям, но не согласен с наличием вины», — заявила представитель суда.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк ранее 23 сентября объявила, что Калинин стал фигурантом уголовного дела, связанного с принуждением кинопрокатчиков к отказу от показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Дело возбуждено по статье 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения), пояснила она.
В начале 2017 года «Христианское государство — Святая Русь», которое возглавляет Александр Калинин, рассылало письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката «Матильды», угрожая, что «кинотеатры начнут гореть». В интервью «Медузе» Калинин также связал массовые эвакуации из-за ложных сообщений о бомбах в разных городах России с борьбой против показа «Матильды».
20 сентября стало известно, что Калинин допрошен в рамках дела о поджоге автомобилей у офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя.
После допроса, как сообщалось, с лидера «Христианского государства» взяли подписку о невыезде и отпустили на свободу. Однако вскоре после этого, рассказали источники «Интерфакса» в правоохранительных органах, он был вновь задержан.
Статья 179 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или штрафа до 300 тысяч рублей. То же деяние, но совершенное организованной группой, влечет за собой наказание до 10 лет лишения свободы.