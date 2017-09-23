Лидер «Христианского государства» Александр Калинин арестован

Таганский суд Москвы арестовал лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Калинина меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 ноября», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Калинин свою вину не признал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда Юлию Сухинину.

«Он не оспаривает направление писем [в кинотеатры]. Он говорит, что направлял их по религиозным убеждениям, но не согласен с наличием вины», — заявила представитель суда.