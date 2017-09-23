Лидер «Христианского государства» Александр Калинин арестован

ТАСС
14:50, 23 сентября 2017
Надежный источник

Таганский суд Москвы арестовал лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Калинина меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 ноября», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Калинин свою вину не признал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда Юлию Сухинину.

«Он не оспаривает направление писем [в кинотеатры]. Он говорит, что направлял их по религиозным убеждениям, но не согласен с наличием вины», — заявила представитель суда.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк ранее 23 сентября объявила, что Калинин стал фигурантом уголовного дела, связанного с принуждением кинопрокатчиков к отказу от показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Дело возбуждено по статье 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения), пояснила она.
В начале 2017 года «Христианское государство — Святая Русь», которое возглавляет Александр Калинин, рассылало письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката «Матильды», угрожая, что «кинотеатры начнут гореть». В интервью «Медузе» Калинин также связал массовые эвакуации из-за ложных сообщений о бомбах в разных городах России с борьбой против показа «Матильды».
20 сентября стало известно, что Калинин допрошен в рамках дела о поджоге автомобилей у офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя.
После допроса, как сообщалось, с лидера «Христианского государства» взяли подписку о невыезде и отпустили на свободу. Однако вскоре после этого, рассказали источники «Интерфакса» в правоохранительных органах, он был вновь задержан.
Статья 179 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или штрафа до 300 тысяч рублей. То же деяние, но совершенное организованной группой, влечет за собой наказание до 10 лет лишения свободы.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме